МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "большой судебной победой" отказ суда в Калифорнии запретить строительство стены на границе с Мексикой.
"Большая судебная победа сегодня. Американский судья поддержал администрацию Трампа и пресек попытку не позволить правительству построить великую пограничную стену на южной границе. Сейчас этот важный проект может развиваться дальше", — написал Трамп в своем Twitter.
Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.