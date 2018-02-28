МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "большой судебной победой" отказ суда в Калифорнии запретить строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее суд в Калифорнии отклонил иск властей штата к администрации Дональда Трампа с требованием запретить строительство стены на границе с Мексикой. Иск отклонил судья Гонзало Куриэль, которого в прошлом неоднократно критиковал Трамп. Министерство внутренней безопасности США приветствовало решение суда.

"Большая судебная победа сегодня. Американский судья поддержал администрацию Трампа и пресек попытку не позволить правительству построить великую пограничную стену на южной границе. Сейчас этот важный проект может развиваться дальше", — написал Трамп в своем Twitter.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.