Япония выбрала символы Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года

ТОКИО, 28 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Япония выбрала символы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года, итоги голосования были объявлены в прямом эфире. Имена странным существам дадут летом.
Символом Паралимпийких игр стало существо в плаще в бело-розовую клетку, его голова украшена лепестками сакуры. По замыслу дизайнера, это "антенны из сакуры", благодаря которым существо обладает сверхъестественными способностями.
Окончательный выбор из трех пар символов был предоставлен школьникам начальных классов из 16 тысяч школ по всей Японии. Всего в отборе символов приняли участие 200 тысяч классов младших школьников. По мнению организаторов, это наиболее прозрачный способ, априори снимающий любые подозрения в предвзятости.
Как ожидается, имена символов будут объявлены летом.
2020 Tokyo Summer Olympics and Paralympics Mascots Have Been Decided! They are two very cute robots, of course! #Japan #Tokyo #Kyoto #Osaka #Olympic #2020 #kawaii #cute #anime #manga #travel #life #live #news #cool #fun #Akiba… https://t.co/S8tEZQb550 pic.twitter.com/QW7LKKuBHU— JapanSauce (@JapanSauceNet) 28 февраля 2018 г.