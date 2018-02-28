Перерезавший горло прохожему боец "Азова" отделался штрафом

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Бывший боец полка "Азов", который во время конфликта осенью 2016 года нанес смертельные ранения жителю Мариуполя, получил наказание в виде штрафа, сообщает официальный сайт города со ссылкой на реестр судебных решений.

Отмечается, что конфликт возник "из-за политических убеждений". Мужчина подошел на улице к бойцу "Азова", начал угрожать убийством и провоцировать драку.

"Понимая, что нападавший физически сильнее его и находится в состоянии алкогольного опьянения, боец "Азова" воспринял угрозы как реальные, вытащил нож из нагрудного кармана куртки и ранил нападавшего. Однако тот не отступал и продолжил толкать бойца, сбил его с ног. Борьба мужчин продолжилась уже на земле, в ходе которой "азовец" хаотично нанес удар ножом и попал в шею мариупольцу. Ранение оказалось смертельным", — говорится в сообщении.

Суд признал военнослужащего виновным по статье "умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны" и приговорил к двум годам заключения. Однако затем лишение свободы заменили на два года служебного ограничения для военнослужащих с вычетом в доход государства двадцати процентов денежного обеспечения ежемесячно.