МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия мешает США доминировать в воздухе на Ближнем Востоке из-за своих зенитно-ракетных комплексов, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел комитету палаты представителей по вооруженным силам. Об этом свидетельствует 45-страничный доклад Вотела.

Согласно документу, самыми большими угрозами для США являются Иран, Россия и Китай, последние из которых, по мнению генерала, могут подорвать лидирующие позиции Вашингтона.

"Увеличение числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве", — говорится в докладе.

Также Вотел указал на почти полный разгром ИГ*, не упомянув роль России, которая действовала в Сирии по приглашению официальных властей, в уничтожении террористической группировки. Вместо этого генерал выдвинул ряд обвинений, в частности, он утверждал, что Москва якобы подогревает конфликт в стране.

Кроме того, Вотел выразил недовольство российским влиянием в Центральной Азии, поскольку из-за этого у "США остается меньше военных возможностей", а также это может причинить вред линиям обеспечения НАТО в Афганистан.

* Запрещенная в России террористическая организация