ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Министерство коммерции Китая выразило недовольство в связи с решением США ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР, подчеркнув, что примет меры для защиты своих интересов.
"Американская сторона по-прежнему не считается с принципами Всемирной торговой организации, нанесла серьезный ущерб интересам китайских компаний-экспортеров алюминиевой фольги. Китайская сторона выражает резкое недовольство в связи с этим. Министерство торговли США в ходе этого антидемпингового расследования по-прежнему, основываясь на своем внутреннем законодательстве, продолжает относиться Китаю как к "нерыночной экономике", использует метод "суррогатной страны" и вводит антидемпинговые пошлины в размере 48,64-100,09%.", — говорится в заявлении минкоммерции КНР.
Торговое ведомство Китая считает, что американская сторона безосновательно чрезмерно прибегает к защитным мерам в торговле, которые не только не помогут "возродить" производство алюминия в США, но и негативно отразятся на сфере занятости в стране и нанесут серьезный ущерб интересам американских потребителей.
Очередной раунд торговых споров между Вашингтоном и Пекином проходит на фоне предстоящего визита члена Политбюро ЦК КПК, главного экономического советника председателя КНР Си Цзиньпина Лю Хэ в США. Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что Лю Хэ, который, по сообщениям СМИ, претендует на должность главы ЦБ и вице-премьера по экономическим вопросам, с 27 февраля по 3 марта будет находиться в США для обсуждения сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере.