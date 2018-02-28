ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Министерство коммерции Китая выразило недовольство в связи с решением США ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР, подчеркнув, что примет меры для защиты своих интересов.

Как сообщила во вторник Алюминиевая ассоциация США, что министерство торговли страны выступило с заключением, что определенный вид алюминиевой фольги поставляется в страну по заниженным ценам. В заявлении говорилось, что "производители алюминиевой фольги в Китае получают выгоду от действующих государственных субсидий". Согласно принятому решению, ряд китайских компаний будут облагаться антидемпинговыми налогами, с демпинговой разностью от 48,64% до 106,09% и антисубсидиционными тарифами от 17,14% до 80,97%.

"Американская сторона по-прежнему не считается с принципами Всемирной торговой организации, нанесла серьезный ущерб интересам китайских компаний-экспортеров алюминиевой фольги. Китайская сторона выражает резкое недовольство в связи с этим. Министерство торговли США в ходе этого антидемпингового расследования по-прежнему, основываясь на своем внутреннем законодательстве, продолжает относиться Китаю как к "нерыночной экономике", использует метод "суррогатной страны" и вводит антидемпинговые пошлины в размере 48,64-100,09%.", — говорится в заявлении минкоммерции КНР.

Торговое ведомство Китая считает, что американская сторона безосновательно чрезмерно прибегает к защитным мерам в торговле, которые не только не помогут "возродить" производство алюминия в США, но и негативно отразятся на сфере занятости в стране и нанесут серьезный ущерб интересам американских потребителей.

В процессе расследования, отмечается в заявлении, американская сторона заявила, что в будущем будет рассматривать китайских поставщиков сырьевых материалов и финансовых услуг "государственными учреждениями" и, не имея никаких доказательств, ввела антисубсидационную пошлину в размере от 17,16% до 80,97%. "В ответ на эти ошибочные действия США, китайская сторона примет необходимые меры для защиты своих интересов", — подчеркнули в министерстве коммерции Китая.

Очередной раунд торговых споров между Вашингтоном и Пекином проходит на фоне предстоящего визита члена Политбюро ЦК КПК, главного экономического советника председателя КНР Си Цзиньпина Лю Хэ в США. Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что Лю Хэ, который, по сообщениям СМИ, претендует на должность главы ЦБ и вице-премьера по экономическим вопросам, с 27 февраля по 3 марта будет находиться в США для обсуждения сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере.