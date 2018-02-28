Дутерте выразил готовность досрочно покинуть пост президента Филиппин

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте не собирается претендовать на еще один президентский срок и готов оставить пост досрочно, пишет газета Straits Times со ссылкой на его пресс-секретаря Харри Роке.

"Президент заявил, что хочет покинуть пост раньше, если это возможно, и не будет оставаться ни минутой дольше 2022 года, (когда заканчивается его срок). То, что он не будет оставаться после 2022 года — это точно. Он может уйти раньше, если будут внесены поправки в конституцию", — заявил Роке.

Он добавил, что в этом вопросе Дутерте не последует примеру председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что центральный комитет Коммунистической партии Китая предложил удалить из конституции пункт, согласно которому председатель КНР и его зам "могут занимать свои посты не более двух сроков подряд". Нынешний лидер КНР занял свой пост в 2012 году и согласно действующей конституции должен оставаться на посту до 2023 года.