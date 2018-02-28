Россия хочет перекроить международные границы, заявил Мэттис

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США и Черногория "плечом к плечу" с другими союзниками по НАТО противостоят России.

"Соединенные Штаты гордятся возможностью называть вас своим союзником, мы стоим плечом к плечу с другими членами НАТО против угроз общей безопасности. Этому (безопасности) противостоит Россия, которая пытается перекроить международные границы силой и добивается права вето в европейских решениях в области дипломатии, экономики и безопасности", — заявил Мэттис, обращаясь к министру обороны Черногории Предрагу Бошковичу в ходе встречи в Пентагоне.