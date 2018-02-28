ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал переизбрание Джорджа Прескотта Буша на выборный пост главы комиссии по землеустройству Техаса.
"Глава комиссии по землеустройству Техаса Джордж П. Буш поддержал меня, когда это не считалось политически корректным, и я его поддерживаю сейчас", — написал Трамп в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.
Пост главы комиссии по землеустройству считается влиятельным в Техасе, поскольку связан с использованием недр. Техас — один из крупнейших нефтедобывающих штатов в США.