Норвежская делегация намерена посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Норвежская делегация планирует приехать в Крым в качестве наблюдателей на предстоящих выборах президента России, сообщил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от крымского региона Руслан Бальбек.

По его словам, делегацию намерен возглавить глава организации Хендрик Вебер, который уже посещал Крым в октябре прошлого года.

"Представители неправительственной организации "Народная дипломатия — Норвегия" изъявили желание приехать в Крым на предстоящих выборах президента России и выступить в качестве общественных наблюдателей за избирательным процессом", — сказал Бальбек РИА Новости. "В европейском сообществе хотят получать объективную информацию о жизни полуострова. И приезд норвежской делегации — это определенный жест недоверия к европейской внешней политике со стороны простых людей", — подчеркнул депутат.

Ранее Хендрик Вебер во время первого визита в Крым пообещал приложить все усилия, чтобы донести до европейцев, что Крым – это не опасная и не оккупированная территория. Политик также подчеркивал, что присоединение Крыма было волеизъявлением людей и желанием жить так, как они живут сейчас — в составе Российской Федерации.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, они станут для Крыма и Севастополя первыми после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее официальный представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер заявлял, что бюро не будет наблюдать за выборами президента РФ в Крыму, так как участники организации не достигли консенсуса по этому вопросу.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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