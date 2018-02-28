Российские фотографы вошли в шорт-лист конкурса Sony

ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Двадцать два российских фотографа вошли в шорт-лист международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2018, говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

Конкурс Sony World Photography Awards проводится Всемирной организацией фотографии (WPO), фотографы из более чем 200 стран и регионов представили на конкурс около 320 тысяч лучших образцов современного фотоискусства за последний год. Отмечается, что это рекордное количество заявок за всю 11-летнюю историю конкурса.

Российские участники отметились в группе фотографов-профессионалов и в так называемом "Открытом конкурсе" — там оцениваются работы в том числе в жанрах "уличная фотография", "ландшафт", "природа". Победитель-профессионал получит 25 тысяч долларов, "фотограф года" в "Открытом конкурсе" — 5 тысяч.

"В рамках "профессионального конкурса" высоких оценок удостоились четыре российских фотографа за впечатляющие серии работ из пяти – десяти фотографий. В финал "Открытого конкурса", в котором выбирается один лучший снимок в каждой из десяти категорий, прошли работы четырех российских фотографов. Еще 14 представителей России вошли в топ-50 лучших фотографов мира в разных категориях Открытого конкурса", — отметили в пресс-службе.

Анастасия Ряковская (категория "Архитектура", Москва) представила на профессиональный конкурс "мрачные снимки памятников Второй мировой войны, сделанные ею на территории бывшей Югославии". Аша Майлз (категория "Актуальные события и новости", Санкт-Петербург) сделала серию фотографий женщин из Гамбии и привлекла тем самым "внимание к калечащим операциям на женских половых органах".

"Валерий Шарифулин (категория "Спорт", Москва) запечатлел сцены из жизни российского боксера Павла Маликова и его дочери, которая поддерживает отца на международном турнире Всемирной боксерской ассоциации (WBO) в легком весе", — рассказали организаторы конкурса. Михаил Замковский из Москвы представил свои работы в категории "Архитектура".

В шорт-лист "Открытого конкурса" вошли работы Алекса Битюцких (категория "Улучшенная фотография", Воронеж), Виктора Донцова (категория "Натюрморт", Брянск), Николая Горбунова (категория "Пейзаж и природа", Москва), Алекса Мун (категория "Улучшенная фотография", Мун родилась в Перми и живет в Ноймюнстере, Германия).

Кроме того, в шорт-лист вошли работы еще 15 российских фотографов.

"Работы финалистов и фотографии, прошедшие предварительный отбор, будут представлены на выставке Sony World Photography Awards 2018 в Лондоне с 20 апреля по 6 мая", — сказали в пресс-службе. Победители открытого конкурса будут объявлены 20 марта, победители-профессионалы — 19 апреля.