Российские фотографы вошли в шорт-лист конкурса Sony

ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Двадцать два российских фотографа вошли в шорт-лист международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2018, говорится в сообщении пресс-службы конкурса.
Российские участники отметились в группе фотографов-профессионалов и в так называемом "Открытом конкурсе" — там оцениваются работы в том числе в жанрах "уличная фотография", "ландшафт", "природа". Победитель-профессионал получит 25 тысяч долларов, "фотограф года" в "Открытом конкурсе" — 5 тысяч.
"В рамках "профессионального конкурса" высоких оценок удостоились четыре российских фотографа за впечатляющие серии работ из пяти – десяти фотографий. В финал "Открытого конкурса", в котором выбирается один лучший снимок в каждой из десяти категорий, прошли работы четырех российских фотографов. Еще 14 представителей России вошли в топ-50 лучших фотографов мира в разных категориях Открытого конкурса", — отметили в пресс-службе.
"Валерий Шарифулин (категория "Спорт", Москва) запечатлел сцены из жизни российского боксера Павла Маликова и его дочери, которая поддерживает отца на международном турнире Всемирной боксерской ассоциации (WBO) в легком весе", — рассказали организаторы конкурса. Михаил Замковский из Москвы представил свои работы в категории "Архитектура".
Кроме того, в шорт-лист вошли работы еще 15 российских фотографов.
"Работы финалистов и фотографии, прошедшие предварительный отбор, будут представлены на выставке Sony World Photography Awards 2018 в Лондоне с 20 апреля по 6 мая", — сказали в пресс-службе. Победители открытого конкурса будут объявлены 20 марта, победители-профессионалы — 19 апреля.