В США нашли следы "вмешательства" "поддерживаемых Россией агентов" в выборы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Разведка США располагает "существенными доказательствами" того, что "тайные агенты, поддерживаемые Россией", вмешивались в работу государственных сайтов семи американских штатов перед президентскими выборами 2016 года, хотя искажений голосования не было, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников разведки.

Как сообщили телеканалу три чиновника, американская разведка считает, что вмешательство имело место в штатах Калифорния, Техас и Флорида, а также Аляска, Аризона, Иллинойс и Висконсин. По словам источников, агенты вмешивались в работу государственных сайтов, а также внедрялись в базы регистрации избирателей.

По данным телеканала, такие выводы были сделаны в результате тайного расследования, провести которое распорядился за несколько недель до окончания своего президентского срока Барак Обама.

Вместе с тем, чиновники заявили, что в результате вмешательства "голоса не были изменены, никто из избирателей не был исключен из списков".

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.