Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (23)

МОНТЕВИДЕО/МЕХИКО, 28 фев – РИА Новости. В аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина России при попытке вывезти из страны почти четыре килограмма кокаина. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

По ее словам, полиция в международном аэропорту Эсейса провела проверку принадлежащих россиянину чемоданов и обнаружила наркотики, спрятанные в двойное дно.

"Да, после 389 килограммов кокаина, найденных на прошлой неделе в привязке к посольству России, мы усилили контроль вдоль и поперек страны", — написала министр.

По данным издания Clarin, которое ссылается на министерство безопасности, задержанный направлялся во Франкфурт рейсом Lufthansa. Общий вес упаковок кокаина, обнаруженных в его багаже, составляет 3,526 килограмма.

Газета уточняет, что подозреваемого задержали в воскресенье, но информация об этом обнародована только во вторник. Наркотики обнаружили при сканировании багажа.

"Кокаиновое дело"

Операция по пресечению поставок кокаина из Аргентины началась еще в декабре 2016 года, но о ней стало известно недавно. Российские и аргентинские спецслужбы совместными усилиями предотвратили отправку в Москву из Буэнос-Айреса почти 400 килограммов наркотика.

Начало расследованию положил российский посол Виктор Коронелли, который сообщил Министерству безопасности Аргентины о чемоданах с запрещенным веществом, найденных в одном из помещений посольства.

Во время спецоперации кокаин заменили мукой, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.