В Сети раскритиковали Трампа, бросившего жену и сына под дождем

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Дональда Трампа, бросившего своего сына Бэррона и супругу Меланью под дождем.
Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR— Jon Levine (@LevineJonathan) 27 февраля 2018 г.
Пользователи социальных сетей подвергли Трампа критике за отсутствие заботы о своей семье.
"Его прическа явно важнее. Рыцарский поступок", — прокомментировал инцидент британский актер Колин Макфарлэйн.
"И это человек, на которого мы возложили ответственность за защиту наших детей", — сетует пользователь с ником NewDay.
"Он даже без оружия ворвался бы в школу (во Флориде, где произошла стрельба — Прим.ред.) для спасения бедных детей от стрелка. Без сомнений", — комментирует запись пользователь curricane.
"Рыцари еще живы, сэр!" — высмеивает действия американского лидера Tyler McNamara.
Некоторые пользователи отметили, что Трамп никогда не сравнится по манерам с предыдущим американским лидером Бараком Обамой. В частности, комментаторы вспомнили случай, когда экс-президент США взял зонт у сотрудника службы безопасности, чтобы укрыть от дождя свою супругу Мишель.
"Кажется, он не знает, как правильно держать зонтик", — пишет Chris Ciancanelli.
"Меня позабавило, как он пытается войти в дверь самолета с еще открытым зонтом", — признается комментатор с ником Brass Neck 69.
Однако некоторые пользователи встали на защиту американского лидера и предположили, что Бэррон и Меланья просто могли сами отказаться от зонтика.