СТОКГОЛЬМ, 28 фев – РИА Новости. Норвежский Нобелевский комитет, отвечающий за присуждение премии мира, не исключает, что среди заявок на выдвижение претендентов на премию есть одна фальшивая – это предложение номинировать президента США Дональда Трампа, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на Нобелевский комитет.
"Мы никогда не комментируем правильно оформленные номинации, это было бы против нашего устава. Но на вопрос об американском президенте я могу сообщить, что у нас есть веские основания полагать, что речь идет о подделанной номинации", — сказал NRK секретарь Нобелевского комитета Улав Ньёлстад.
По его словам, комитет довел подозрения до норвежской полиции, которая занимается анализом ситуации с фальшивкой. На сайте NRK поясняется, что Ньёлстад не сообщил подробностей, что или кто именно послужил поводом для подозрений, и предложил дождаться окончания полицейского расследования. Он не исключил, что та же самая фальшивка фигурировала и среди номинаций прошлого года. Ньёлстад заметил, что комитет никогда раньше не сталкивался с подобными подделками, поэтому происшедшее расценивается как серьезный инцидент.
После объявления числа кандидатов Нобелевский комитет продолжит работу над общим списком и сократит его. К осени в нем могут остаться от пяти до 20 имен деятелей и организаций, претендующих на премию мира. Но кому именно она достанется, станет известно в октябре, когда Нобелевский комитет официально назовет в Осло имена обладателей или обладателя премии. Церемония вручения награды всегда проходит в декабре. В 2017 году Нобелевскую премию мира вручили Международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN.