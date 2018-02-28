СТОКГОЛЬМ, 28 фев – РИА Новости. Норвежский Нобелевский комитет, отвечающий за присуждение премии мира, не исключает, что среди заявок на выдвижение претендентов на премию есть одна фальшивая – это предложение номинировать президента США Дональда Трампа, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на Нобелевский комитет.

Ранее сообщалось, что Трамп третий год подряд попадает в число кандидатов, претендующих на получение Нобелевской премии мира. Директор норвежского Института исследования проблем мира (PRIO) Хенрик Урдаль заявлял, что тот же человек выдвигал кандидатуру Трампа и в предыдущие годы, отмечалось, что американский президент достоин этой награды за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы" и другие заслуги.

"Мы никогда не комментируем правильно оформленные номинации, это было бы против нашего устава. Но на вопрос об американском президенте я могу сообщить, что у нас есть веские основания полагать, что речь идет о подделанной номинации", — сказал NRK секретарь Нобелевского комитета Улав Ньёлстад.

По его словам, комитет довел подозрения до норвежской полиции, которая занимается анализом ситуации с фальшивкой. На сайте NRK поясняется, что Ньёлстад не сообщил подробностей, что или кто именно послужил поводом для подозрений, и предложил дождаться окончания полицейского расследования. Он не исключил, что та же самая фальшивка фигурировала и среди номинаций прошлого года. Ньёлстад заметил, что комитет никогда раньше не сталкивался с подобными подделками, поэтому происшедшее расценивается как серьезный инцидент.

Во вторник после прошедшего в Осло заседания Норвежский нобелевский комитет сообщил, что на премию мира за 2018 год претендует 329 кандидатов, и присланные на них номинации являются действительными: 217 кандидатов являются общественными деятелями и 112 — организации. Согласно правилам Нобелевского фонда, имена тех, кто претендует на Нобелевскую премию мира, в комитете не называют, это является секретом в течение 50 лет.

После объявления числа кандидатов Нобелевский комитет продолжит работу над общим списком и сократит его. К осени в нем могут остаться от пяти до 20 имен деятелей и организаций, претендующих на премию мира. Но кому именно она достанется, станет известно в октябре, когда Нобелевский комитет официально назовет в Осло имена обладателей или обладателя премии. Церемония вручения награды всегда проходит в декабре. В 2017 году Нобелевскую премию мира вручили Международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN.