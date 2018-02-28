Белый дом пообещал продолжить "жесткую" политику в отношении Москвы

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Администрация США продолжит "жесткую" политику в отношении России и будет предпринимать различные шаги для защиты от возможного вмешательства в американские выборы в будущем, заявила во вторник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы продолжим жесткую (линию) в отношении России, как делали это и в первый год (работы администрации Трампа)", — сказала Сандерс на брифинге во вторник.

Она добавила, что администрация США "рассматривает ряд различных действий, чтобы предотвратить" вмешательство России в предстоящие американские выборы, причем "президент Трамп жестче к России, чем его предшественник".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Ранее Мюллер предъявил обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество" 13 россиянам и трем компаниям из РФ, ходе расследования Мюжжера обвинения в финансовых махинациях также были предъявлены экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу, последний пошел на сделку со следтвием, признав вину.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".