В Венесуэле оппозиционный лидер подал документы на регистрацию на выборах

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава оппозиционной партии Венесуэлы "Прогрессивный авангард" Энри Фалькон во вторник подал документы для регистрации кандидатом на предстоящих президентских выборах, сообщает телеканал Telesur.

"Прогрессивный авангард" входит в блок "Круглый стол демократического единства", который объявил, что не будет участвовать в президентских выборах 22 апреля, так как считает их имитацией настоящего голосования, и требует создания условий для честных и прозрачных выборов. Фалькон решил не следовать общей линии оппозиции.

"У оппозиции Венесуэлы теперь есть свой кандидат", — сообщает телеканал.

Ранее сообщалось документы для регистрации кандидатом на выборах подал президент Венесуэлы Николас Мадуро.