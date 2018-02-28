В США суд отказался запрещать строительство стены на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Суд в Калифорнии отклонил иск властей штата к администрации Дональда Трампа с требованием запретить строительство стены на границе с Мексикой, говорится в решении суда.

Иск отклонил судья Гонзало Куриэль, которого в прошлом неоднократно критиковал Трамп. Президент, в частности, заявлял, что Куриэль из-за мексиканского происхождения не может быть судьей по делу об университете Трампа, обвинявшемся в мошенничестве.

Министерство внутренней безопасности США приветствовало решение суда.

"Доказано, что стены на границах — это исключительно эффективное средство в пресечении потоков наркотиков и незаконных иммигрантов через наши границы", — заявила представитель министерства. По ее словам, в районах Аризоны и Калифорнии, где были построены такие стены, попытки нелегального перехода границы уменьшились на 95%.

"Министерство внутренней безопасности рассчитывает построить стену там, где наши пограничники считают необходимым ее построить, в соответствии с действующим законодательством", — добавила она.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.