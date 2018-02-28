В США суд отказался запрещать строительство стены на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Суд в Калифорнии отклонил иск властей штата к администрации Дональда Трампа с требованием запретить строительство стены на границе с Мексикой, говорится в решении суда.
Министерство внутренней безопасности США приветствовало решение суда.
"Доказано, что стены на границах — это исключительно эффективное средство в пресечении потоков наркотиков и незаконных иммигрантов через наши границы", — заявила представитель министерства. По ее словам, в районах Аризоны и Калифорнии, где были построены такие стены, попытки нелегального перехода границы уменьшились на 95%.
"Министерство внутренней безопасности рассчитывает построить стену там, где наши пограничники считают необходимым ее построить, в соответствии с действующим законодательством", — добавила она.
Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.