Во Франции осудили запустивших салют на АЭС активистов Greenpeace

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Два активиста международной экологической организации Greenpeace получили по два месяца тюрьмы без права на досрочное освобождение за то, что в октябре прошлого года проникли на территорию АЭС Каттеном и запустили оттуда салют, еще шести активистам дали условные сроки, сообщается в микроблоге Greenpeace France в Twitter.
Суд над восемью активистами состоялся во вторник в коммуне Тьонвиль. Двое из них получили по два месяца тюрьмы без права на досрочное освобождение, остальные шесть — по пять месяцев условно. Суд также обязал Greenpeace France выплатить штраф в 20 тысяч евро.
По мнению организации, решение суда оказалось "особенно жестким". Генеральный директор Greenpeace France Жан-Франсуа Жульяр заявил, что организация обжалует приговор.
"Мы собираемся обжаловать приговор. Впервые активисты Greenpeace получили тюремный срок без права на досрочное освобождение", — написал Жульяр в своем Twitter.