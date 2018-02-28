Савченко жалеет, что Порошенко не сломали кости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Депутат Рады Надежда Савченко прокомментировала столкновения протестующих с полицией под зданием украинского парламента и выразила сожаление, что никто из чиновников, включая президента Петра Порошенко, не пострадал. Об этом политик заявила в эфире программы "Субъективные итоги дня" на канале NewsOne.

Народный депутат назвала бессмысленными стычки у здания Рады, если они не приводят к тому, что у "народных избранников, правительства и президента не ломаются кости". Также политик усомнилась в опасности действий протестующих, несмотря на то, что они принесли к стенам парламента шины.

"Пока шины не подожжены, я бы не сказала, что это такая большая угроза. Но, возможно, правоохранители посчитали иначе. Мне очень жаль, что возникла стычка между народом и полицией, которая, в принципе, — с народом. А никого из депутатов это не зацепило", — заявила Савченко.

Утром 27 февраля у здания Рады произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка, организованного "Движением новых сил" — сторонниками экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

В ходе потасовки пострадали не менее 14 силовиков, а также задержаны девять протестующих. По словам советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, митингующие использовали взрывные пакеты, бутылки с зажигательной смесью, дубинки и металлические предметы.