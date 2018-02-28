Мини-Наполеон. "Откосивший" от армии Макрон вернул Франции военный призыв

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Выдвигаясь в президенты Франции, Эммануэль Макрон, кроме всего прочего, обещал согражданам вернуть всеобщую воинскую повинность. Теперь он приступил к реализации своего проекта, который с тех пор успел "подорожать" с трех до 30 миллиардов евро. При этом сам Макрон в свое время успешно "откосил" от военной службы. Зачем французским Вооруженным силам призывники и какая служба их ждет — в материале РИА Новости.

Отслужить в "школе братства"

Эммануэль Макрон вот уже девятый месяц занимает Елисейский дворец и постоянно возвращается к предвыборному посулу, ведь это один из важных пунктов его патриотической программы под названием "Революция", — кандидат с успехом использовал прежние лозунги французских республик.

Свою стратегию Макрон в целом сохранил, но подробности и детали претерпели существенные изменения.

Так, он обещал призывать на службу всего на месяц, причем этот срок позволялось разделить на несколько частей. Учитывая, что призывной возраст — 18-21 год, теоретически исполнять воинскую повинность можно было день-два в течение пары месяцев. Ясно, что эффективность такой службы вряд ли могла оказаться высокой, но Макрон уверял, что молодые люди и за столь короткий срок получат опыт "военной жизни".

Теперь же речь идет о нормальной программе военной подготовки, состоящей из трех этапов. Сначала — дополнительный школьный предмет "Гражданское и нравственное воспитание". Затем для достигших 16 лет — специальный недельный практический курс "Оборона и гражданство", который можно пройти не только в воинских частях, но и в пожарных депо, а также в заведениях пока что неопределенного статуса, именуемых "школами братства". Третий этап наступает с призывным возрастом, который теперь предлагается установить с 18 до 25 лет. Срок службы — от трех до шести месяцев.

Непонятно, насколько обязательной будет воинская повинность. Как пояснила недавно военный министр Франции Флоранс Парли, служба по призыву "не факультативная". "Но в двери к отказникам жандармы ломиться не будут", — тут же оговорилась она. В законопроекте третий этап обозначен как "призыв к участию" в службе. Это изменение, как отмечают западные СМИ, связано не только с опасениями пацифистских протестов, но и с тем, чтобы избежать конфликта с Европейским судом по правам человека, который обвинит французские власти в организации "принудительного труда".

© AP Photo / Claude Paris, Pool Президент Франции Эммануэль Макрон в военном порту в Тулоне © AP Photo / Claude Paris, Pool Президент Франции Эммануэль Макрон в военном порту в Тулоне

Наконец, проект уже не характеризуется как чисто военный — он называется "Программой национальной службы", и призывники имеют право проходить ее не только в воинских частях и жандармерии, но и в гражданских организациях, прямо или косвенно связанных с обеспечением безопасности или общественного порядка. При этом программа распространится как на мужчин, так и на женщин.

"Речь не идет о возвращении к массовому пребыванию в казармах, — заверил Макрон. — Воинская обязанность послужит единению нации и поможет молодежи определить жизненные ориентиры".

"Патриотическая карта"

Всеобщую воинскую повинность во Франции в 1997 году отменил президент Жак Ширак, руководствуясь тогда уже общепринятыми европейскими нормами.

"Перевод армии на профессиональную основу был воспринят многими во Франции как уступка нетрадиционным подходам к военному строительству. Резко упал общеобразовательный уровень военнослужащих, поскольку в профессионалы шли далеко не самые успешные граждане. И этот шаг Макрона направлен на то, чтобы встряхнуть нацию, сплотить и мобилизовать ее", — считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

"Безусловно, Макрон ставит на патриотическую карту. Взывая к долгу гражданина, президент уже отыграл и продолжает отыгрывать серьезные очки у ультранационалистического правого "Национального фронта" Марин Ле Пен и вообще у правой оппозиции, в том числе у партии "Республиканцы", — подтверждает проживающий во Франции публицист и политолог Александр Аничкин.

В социально-экономическом плане такой рычаг в руках правительства позволяет использовать "мирный дивиденд", открыть новый способ решения проблемы безработицы среди молодежи, помочь молодому поколению лучше интегрироваться в общество, найти применение собственной энергии, да и обрести профессию, которая наверняка пригодится на гражданке, добавляет эксперт.

К тому же идея всеобщей воинской повинности, пусть и непопулярная на леволиберальном фланге, дает французскому президенту возможность укрепить собственный имидж лидера Европы. Особенно на фоне внутриполитических трудностей канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Brexit.

© AP Photo / Markus Schreiber Французские солдаты во время военного парада в День взятия Бастилии в Париже © AP Photo / Markus Schreiber Французские солдаты во время военного парада в День взятия Бастилии в Париже

В десять раз дороже обещанного

К отрицательным сторонам программы Аничкин относит, как ни странно, практически те же факторы. По его словам, перспектива "загреметь" в армию, пусть даже на смехотворно короткий срок, у французской молодежи давно непопулярна. В 1990-е от службы "косили" по здоровью или благодаря протекции влиятельных родственников. Сам Макрон, родившийся в 1977-м и числившийся призывником на протяжении нескольких недель, послужить не успел — воспользовался отсрочкой для окончания учебы.

"Ситуация складывает такая. Если от армии "откосят" все, у кого будет возможность, то командирам достанутся самые трудные подопечные, чей цвет кожи, социальное происхождение и религиозную принадлежность не принято обозначать вслух из политкорректности. Эта перспектива не слишком воодушевила военный истеблишмент. Кроме того, силовики опасаются, что всеобщая воинская повинность съест приличный кусок оборонного бюджета", — говорит Александр Аничкин.

Правительство Макрона оценило реализацию призывной программы "всего" в три миллиарда евро (для сравнения: это пять-шесть "Мистралей"). Но, по оценкам сената, она обойдется на порядок дороже — примерно в 30 миллиардов евро. А финансовый комитет Национальной ассамблеи оценил стоимость реновации только одной армейской инфраструктуры в 10-15 миллиардов евро.

И хотя Елисейский дворец утверждает, что расходы на программу перехода к всеобщей воинской повинности не коснутся военного бюджета, в армейских кругах к ней относятся очень настороженно. В том числе потому, что не слишком верят обещаниям. Страна переживает непростые времена, и тому же Макрону пришлось пойти на ряд экстраординарных мер для выравнивания экономической ситуации — в частности, обложить подоходным налогом французских пенсионеров.

Вопрос "где взять деньги?" остается открытым. Тем более что представленный на днях Министерством обороны законопроект о военном планировании предусматривает увеличение бюджета. Его объем к 2025 году должен достичь двух процентов от ВВП — то есть нормативного требования для всех членов НАТО, которое, правда, никто в Европе так и не выполняет.

© AFP 2018 / Guillaume Souvant Резервисты французской армии отрабатывает занятия по общей военной подготовке в Орлеане © AFP 2018 / Guillaume Souvant Резервисты французской армии отрабатывает занятия по общей военной подготовке в Орлеане

Плюс милитаризация всей страны

Тактическая цель Макрона — повысить уровень военной подготовки граждан призывного возраста и создать боеспособный резерв, готовый при необходимости пополнить ряды Национальной гвардии.

"Это очень важная инициатива для Франции, которая сохраняет статус мощной военной державы, обладающей ядерным оружием", — утверждает Тимофей Бордачёв.

"Во что бы ни вылилась инициатива Макрона, французские Вооруженные силы остаются крупнейшими в Европейском союзе. Франция имеет третий в мире (после США и России) ядерный арсенал и участвует в вооруженных конфликтах в горячих точках — от Африки до Ирака и Сирии", — напоминает Александр Аничкин.

Данный проект — очевидный шаг к милитаризации Франции, и он вполне вписывается в контекст той международной политики, которую проводят сегодня западные страны, считает директор Института международных исследований МГИМО Александр Орлов. По мнению эксперта, очевиден отход от прежней модели выстраивания отношений, когда сценарий возникновения глобальной войны с применением оружия массового поражения исключался в принципе либо считался маловероятным.

"На наших глазах меняется концептуальное мышление. Французов настраивают на то, что "большая война", в том числе в Европе, все же может случиться и им надо быть готовыми встать на защиту своей страны. Учитывая антироссийскую риторику, которой преисполнен сегодня Запад, совсем не трудно догадаться, кого именно там стараются представить в роли наиболее вероятного противника и основной угрозы миру", — заключает Александр Орлов.