В Флориде задержали подростка, угрожавшего расправой, и нашли у него бомбу

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полиция в американском штате Флорида задержала 16-летнего подростка за угрозы расправиться с учениками школы и хранение самодельной бомбы, сообщается на сайте офиса шерифа округа Броуард.

Согласно заявлению полиции, 26 февраля подросток "сделал тревожное заявление", играя в онлайн-игру. Информатор уведомил правоохранительные органы об инциденте, и полиция провела обыск в доме молодого человека в Помпано-Бич.

В ходе обыска обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство, говорится в сообщении полиции. На место были вызваны саперы, служба безопасности, а также агенты ФБР. Подростку грозят обвинения в хранении взрывчатых веществ.

Задержание произошло в условиях усиления бдительности правоохранительных органов после стрельбы в школе во Флориде, жертвами которой стали 17 человек.

Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.

После трагедии во Флориде президент США Дональд Трамп подписал меморандум о незаконности приспособлений, повышающих скорострельность винтовок, заявил о необходимости увеличения возрастного ценза на покупку автоматического оружия до 21 года, а также поддержал усиление проверок покупателей при продаже оружия.