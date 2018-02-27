Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео испытаний прототипа самолета Stratolaunch, в ходе которых он совершил несколько пробежек по взлетно-посадочной полосе. Ролик опубликовал в Twitter один из руководителей проекта Пол Аллен.

Тестирование проходило 24 и 25 февраля. Для проверки работы двигателей и бортовых систем аппарат выполнил несколько выездов. На ВПП Stratolaunch развил скорость в 46 миль в час (74 километра в час).

Captured new video of @Stratolaunch plane as it reached a top taxi speed of 40 knots (46 mph) with all flight surfaces in place on Sunday. The team verified control responses, building on the first taxi tests conducted in December. pic.twitter.com/OcH1ZkxZRA — Paul Allen (@PaulGAllen) 26 февраля 2018 г.

Stratolaunch планируют использовать как воздушную платформу для запуска ракет-носителей для доставки грузов на низкую околоземную орбиту. Размах крыльев самолета составляет 117 метров, вес — 230 тонн. По предварительным расчетам, аппарат сможет поднять в воздух до 250 тонн груза. Ожидается, что первый испытательный полет состоится в 2019 году.