Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали использование артиллерии в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 фев — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, находясь в подконтрольной украинским силовикам Попасной, зафиксировали ведение огня из артиллерии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СММ.
Кроме того, наблюдатели зафиксировали 67 выстрелов из артиллерии калибром 122 миллиметра, 185 взрывов от выстрелов из БМП-1, 224 взрыва, оцененных как минометные выстрелы, а также выстрелы и очереди из автоматического гранатомета и зенитной установки. По данным миссии, огонь велся "в 3-4 км к востоко-юго-востоку и юго-востоку" от места нахождения наблюдателей.