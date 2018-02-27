Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали использование артиллерии в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 фев — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, находясь в подконтрольной украинским силовикам Попасной, зафиксировали ведение огня из артиллерии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СММ.

"В дополнение к ряду нарушений режима прекращения огня, зафиксированных ближе к вечеру 23 февраля, вечером 23 и в ночь на 24 февраля в населенном пункте Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) наблюдатели слышали 205 взрывов неопределенного происхождения, оцененных как огонь из 152-мм артиллерии", — процитировали в пресс-службе отчет миссии от 24 февраля.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали 67 выстрелов из артиллерии калибром 122 миллиметра, 185 взрывов от выстрелов из БМП-1, 224 взрыва, оцененных как минометные выстрелы, а также выстрелы и очереди из автоматического гранатомета и зенитной установки. По данным миссии, огонь велся "в 3-4 км к востоко-юго-востоку и юго-востоку" от места нахождения наблюдателей.