Мадуро подал документы для регистрации кандидатом в президенты Венесуэлы

МЕХИКО, 27 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник днем прибыл в здание Национального избирательного совета (НИС) и подал документов для регистрации кандидатом на следующих выборах.

Мадуро проехал в открытом автомобиле красного цвета, одетый в красную рубашку, от места упокоения экс-президента Уго Чавеса в музее революции в Каракасе до здания НИС по улицам, заполненным приветствовавшими его людьми. Судя по трансляции местного телевидения, у здания НИС также собрались толпы сторонников Мадуро.

Мадуро лично вручил свои документы главе НИС Тибисай Лусене. Среди поданных им документов – так называемый "План Родина" на 2019-2025 годы, в соответствии с которым он планируем править в случае победы. "Это продолжение пути нашего команданте Уго Чавеса, план отвечает на вызовы, стоящие перед нашей родиной, мы проконсультировались с 3 миллионами венесуэльцев (чтобы включить их предложения в этот план)", — сказал действующий президент.

Мадуро выдвинут кандидатом на пост главы государства в ходе намеченных на 22 апреля выборов от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и от Коммунистической партии страны.

Ранее Эдуардо Семтей, член предвыборной команды главы оппозиционной партии Венесуэлы "Прогрессивный авангард" Энри Фалькона, заявил, что Фалькон решил не следовать общей линии оппозиции на неучастие в выборах президента страны и во вторник также намерен зарегистрировать свою кандидатуру.