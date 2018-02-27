Мадуро подал документы для регистрации кандидатом в президенты Венесуэлы

МЕХИКО, 27 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник днем прибыл в здание Национального избирательного совета (НИС) и подал документов для регистрации кандидатом на следующих выборах.
Мадуро лично вручил свои документы главе НИС Тибисай Лусене. Среди поданных им документов – так называемый "План Родина" на 2019-2025 годы, в соответствии с которым он планируем править в случае победы. "Это продолжение пути нашего команданте Уго Чавеса, план отвечает на вызовы, стоящие перед нашей родиной, мы проконсультировались с 3 миллионами венесуэльцев (чтобы включить их предложения в этот план)", — сказал действующий президент.
Мадуро выдвинут кандидатом на пост главы государства в ходе намеченных на 22 апреля выборов от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и от Коммунистической партии страны.
Ранее Эдуардо Семтей, член предвыборной команды главы оппозиционной партии Венесуэлы "Прогрессивный авангард" Энри Фалькона, заявил, что Фалькон решил не следовать общей линии оппозиции на неучастие в выборах президента страны и во вторник также намерен зарегистрировать свою кандидатуру.