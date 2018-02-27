Москву не устраивает риторика Джонсона, заявил российский посол

ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Посол России в Великобритании Александр Яковенко на встрече с замглавы британского МИД Аланом Дунканом заявил, что Россию не устраивает риторика британской стороны и постоянные попытки возложить ответственность на Москву за гуманитарную ситуацию в Сирии.

"Мы совершенно не удовлетворены теми заявлениями, которые делает их министр иностранных дел (Борис Джонсон) в парламенте в плане возложения всей вины за гуманитарную ситуацию в Сирии на Россию и другие страны", — сказал Яковенко журналистам во вторник.

При этом дипломат добавил, что на встрече с Дунканом он призвал британский МИД использовать свое влияние на стороны конфликта в Сирии с тем, чтобы помочь обеспечить режим прекращения огня в зоне конфликта.

"Я прямо сказал господину Дункану: что британская сторона может сделать для того, чтобы помочь соблюдению режима прекращения огня?"- сказал Яковенко журналистам по итогам встречи.

По его словам, британская сторона "заверила, что они постараются сделать все от них зависящее", чтобы вступить в непосредственный контакт с теми, кто "орудует на месте".

Резолюция 2401

Встреча дипломатов состоялась спустя два дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны сирийского конфликта "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу на всей территории Сирии. Это необходимо для того, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.

Россия накануне объявила, что с 27 февраля на территории пригорода Дамаска Восточная Гута вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00. Великобритания раскритиковала эту инициативу, указав, что названные временной промежуток не соответствует резолюции 2401.

В тот же день Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии и власти САР предприняли попытку вывести мирных жителей и эвакуировать больных и раненых из Восточной Гуты, однако из-за обстрелов террористов ни один мирный житель не смог покинуть город.

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