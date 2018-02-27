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В мире

Москву не устраивает риторика Джонсона, заявил российский посол

21:2127.02.2018
(обновлено: 23:11 27.02.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в ВеликобританииПосольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Посол России в Великобритании Александр Яковенко на встрече с замглавы британского МИД Аланом Дунканом заявил, что Россию не устраивает риторика британской стороны и постоянные попытки возложить ответственность на Москву за гуманитарную ситуацию в Сирии.

Обломки ракеты в Восточной Гуте
© AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh
Эксперт: ситуация в Восточной Гуте – слабо прогнозируемая
"Мы совершенно не удовлетворены теми заявлениями, которые делает их министр иностранных дел (Борис Джонсон) в парламенте в плане возложения всей вины за гуманитарную ситуацию в Сирии на Россию и другие страны", — сказал Яковенко журналистам во вторник.

При этом дипломат добавил, что на встрече с Дунканом он призвал британский МИД использовать свое влияние на стороны конфликта в Сирии с тем, чтобы помочь обеспечить режим прекращения огня в зоне конфликта.

"Я прямо сказал господину Дункану: что британская сторона может сделать для того, чтобы помочь соблюдению режима прекращения огня?"- сказал Яковенко журналистам по итогам встречи.

По его словам, британская сторона "заверила, что они постараются сделать все от них зависящее", чтобы вступить в непосредственный контакт с теми, кто "орудует на месте".

Резолюция 2401

Встреча дипломатов состоялась спустя два дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны сирийского конфликта "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу на всей территории Сирии. Это необходимо для того, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.

Ситуация в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Время перемирия: в Восточной Гуте ввели ежедневные гумпаузы

Россия накануне объявила, что с 27 февраля на территории пригорода Дамаска Восточная Гута вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00. Великобритания раскритиковала эту инициативу, указав, что названные временной промежуток не соответствует резолюции 2401.

В тот же день Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии и власти САР предприняли попытку вывести мирных жителей и эвакуировать больных и раненых из Восточной Гуты, однако из-за обстрелов террористов ни один мирный житель не смог покинуть город.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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В мире
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6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Алексеев
Удивительно, но англы с саксами совершенно не комплексуют от того, что лицо дипломатии Лондона -- это лицо Бориски с замашками запойного шизофреника. Загадочный народ эти мелкобритты...
21:42
27.02.2018
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100 боевых за Россию-Матушку!
Да, Бориска что-то действительно разговорился, видать зелёный свет получил или команду "фас" от хозяина!!! Натворили делОв, теперь пытаются с больной головы на здоровую переложить!!!! А вот фиг вам называется, ваших подопечных мы всё равно уничтожим всех до одного, и всё ваше присутствие будет только пшик (порча воздуха)!!!!! Уйдите сейчас или идите к черту!!!
22:07
27.02.2018
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