Украинцам рассказали, сколько Порошенко потратил на заграничные поездки

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В 2017 году из украинского бюджета на зарубежные поездки Петра Порошенко выделили 34,3 миллиона гривен (1,2 миллиона долларов). Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на Государственное управление делами президента.
В начале февраля украинские СМИ сообщили, что поездка президента на бал в Вене обошлась налогоплательщикам почти в 800 тысяч гривен (около 29 тысяч долларов).
На сегодняшний день состояние Порошенко оценивается в миллиард долларов, в рейтинге самых богатых украинцев, составленном в октябре прошлого года изданием "Новое время", он оказался на пятой строчке.