Украинцам рассказали, сколько Порошенко потратил на заграничные поездки

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В 2017 году из украинского бюджета на зарубежные поездки Петра Порошенко выделили 34,3 миллиона гривен (1,2 миллиона долларов). Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на Государственное управление делами президента.

Уточняется, что из всей суммы на подготовку визитов ушло семь миллионов (260 тысяч долларов), а на командировки сотрудников Администрации — 2,5 миллиона (90 тысяч долларов).

В начале февраля украинские СМИ сообщили, что поездка президента на бал в Вене обошлась налогоплательщикам почти в 800 тысяч гривен (около 29 тысяч долларов).

На сегодняшний день состояние Порошенко оценивается в миллиард долларов, в рейтинге самых богатых украинцев, составленном в октябре прошлого года изданием "Новое время", он оказался на пятой строчке.