В Вашингтоне открыли площадь Немцова

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. В столице США во вторник открыли площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza), передаёт корреспондент РИА Новости.

Открытие специальной таблички с новым названием было приурочено к третьей годовщине со дня убийства политика.

Huge media presence here outside of Russian Embassy… DC Council renamed small stretch of Wisconsin Ave as "Boris Nemtsov Plaza,” in honor of Russian human rights advocate assassinated in 2015… @wusa9 pic.twitter.com/mkEmYKJ2nb — Evan Koslof (@ekoslof) 27 февраля 2018 г.

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Площадь, а точнее небольшой перекрёсток, находится напротив главного входа в посольство России в Вашингтон.

На церемонии присутствовали около 100 человек, половина из которых представляли американские и зарубежные СМИ. Среди участников мероприятия были члены конгресса США, представители госдепартамента, законодательного собрания Вашингтона и администрации, российской диаспоры, а также дочь Немцова Жанна.

Ранее решение о переименовании этого места принял городской совет Вашингтона. Местные власти ранее отмечали, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии".

Сенатор США Крис Кунс сравнил площадь Немцова с с открытой в 1984 году напротив одного из зданий советского посольства в Вашингтоне площадью, названной в честь диссидента и правозащитника Андрея Сахарова.

"Сегодня мы открываем символ. Кто-то скажет, что это просто металлическая табличка и очень маленький символ. Но те, кто стоял во время открытия (площади) имени Сахарова у советского посольства, знают, что кампания по восстановлению прав человека, достоинства и свободы спустя годы закончилась успехом еще до конца Советского Союза", — сказал он.

Первоначально предложение назвать одну из площадей Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. Городской совет Вашингтона в начале января единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя решение властей Вашингтона, ранее заявлял, что попытка США противопоставить российские власти Борису Немцову аморальна и не найдет отклика в России.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.