МИД Чехии отверг обвинения турецких политиков в поддержке терроризма

ПРАГА, 27 фев — РИА Новости. В связи с обвинениями Чехии со стороны некоторых турецких политиков в том, что выпустив на свободу экс-лидера сирийских курдов Салиха Муслима, Прага тем самым якобы поддерживает международный терроризм, МИД республики в специальном заявлении во вторник категорически отверг подобные утверждения.

Пражский городской суд на заседании во вторник принял решение отпустить задержанного в Праге в воскресенье по линии Интерпола по просьбе Турции экс-главу партии сирийских курдов "Демократический союз" Салиха Муслима на свободу с условием, что он не будет избегать дальнейших заседаний суда в процессе по его делу и не покинет территорию стран ЕС. Анкара обвиняет Муслима в причастности к международному терроризму.

"Чешская республика принципиально отвергает какие-либо обвинения в поддержке международного терроризма. Решением Пражского горсуда (об освобождении из-под стражи Муслима) Чехия не нарушила ни одного из своих международных обязательств, включая Европейскую конвенцию о выдаче. Процедура экстрадиции данным судебным решением не была завершена. В случае, если Турция направит (в Прагу) требование о выдаче Салиха Муслима, соответствующие чешские органы будут его рассматривать в соответствии с вышеназванной конвенцией и законодательством республики. В связи с этим МИД Чехии категорически отвергает утверждения о том, что сегодняшнее (во вторник) постановление независимого суда не соответствует обязательствам страны в сфере борьбы с международным терроризмом", — говорится в заявлении чешского дипведомства.