"С точностью до наоборот": в Москве опровергли домыслы о "кокаиновом деле"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В пресс-службе управления делами президента заявили, что самолет специального летного отряда "Россия" не имеет никакого отношения к расследованию "кокаинового дела". Кроме того, российским дипломатам пришлось опровергнуть целую серию домыслов, которые возникли вокруг этой истории.

Сообщения о том, что российские и аргентинские спецслужбы пресекли поставку крупной партии кокаина в Европу, вызвали большой резонанс и породили множество слухов.

Так, например, в СМИ появилась информация о том, что на фотографии из уголовного дела запечатлен борт летного спецотряда "Россия".

По словам пресс-секретаря управделами президента Елены Крыловой, эти сведения неверны и "основаны лишь на некой фотографии". Она подтвердила, что самолет действительно выполнял рейс в Аргентину, но лишь доставил туда российскую делегацию.

Известно, что 5 декабря в Аргентине находился с визитом секретарь Совбеза Николай Патрушев. Некоторые СМИ утверждали, что его поездка также была связана с "кокаиновым делом". При этом они ссылались на появившийся в соцсетях пост Максима Миронова, который живет в Аргентине и утверждает, что его дети заочно учатся в школе при посольстве. В частности, Миронов писал, что Патрушев специально прилетал в Аргентину для "разруливания ситуации".

Российское посольство в Буэнос-Айресе опровергло это заявление.

"Пассаж Миронова <…> у тех, кто знаком со сроками планирования визитов государственных деятелей такого уровня, может вызвать только улыбку", — написали дипломаты на странице дипмиссии в Facеbook.

Они пояснили, что подобные поездки согласуются заранее, особенно с учетом того, что в рамках визита Патрушева готовилась его встреча с президентом Аргентины Маурисио Макри.

"С точностью до наоборот"

Дипломаты опровергли и другие домыслы Миронова. В частности, он утверждал, что наркотики обнаружили аргентинские правоохранители, а российское посольство подключилась к расследованию только потом.

"Все было с точностью до наоборот, о чем заявила не только ненавистная автору поста российская сторона, но и наши аргентинские партнеры", — пишут сотрудники дипмисии.

Кроме того, дипломаты опровергли утверждения Миронова, что школа при посольстве – режимный объект, который постоянно охраняет ФСБ, поэтому наркотики могли попасть туда только с ведома кого-то из руководителей.

"Представители хозяйственной службы в силу специфики своей работы в любое время могут пройти в складские и технические помещения, расположенные в здании. Кроме того, на время школьных каникул охрана с помещения снималась, что могло значительно упростить злоумышленникам задачу", — отметили в посольстве.

В сообщении также поясняется, что у технического персонала нет допуска к формированию дипломатической почты.

По мнению дипломатов, блогер, известный антироссийской позицией, "в своем фирменном стиле пытается использовать любую возможность для очернения нашей страны". При этом сотрудники дипмисии выразили надежду, что дети Миронова продолжат учиться в российской школе. "Может быть, это компенсирует им изъяны антироссийской атмосферы, царящей в их семье", — резюмировали в ведомстве.

Ход расследования

В конце прошлого года спецслужбам России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства, причем аргентинским правоохранителям сообщили об этом сами дипломаты.

Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в пятьдесят миллионов евро.

По этому делу удалось задержать несколько человек в России и Аргентине. Так, еще 13 декабря Мосгорсуд арестовал трех обвиняемых: Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова. Они останутся под стражей до апреля.

Кроме того, Тверской суд Москвы заочно арестовал еще одного фигуранта дела — Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором группы контрабандистов. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Аргентинские СМИ сообщали, что организацией контрабанды занимался некий "мистер К.". По их данным, он живет в Берлине и работает торговым представителем табачной компании Habanos.

Комментарий посла

Некоторые СМИ писали, что партию наркотиков предполагалось вывезти из Буэнос-Айреса под видом российской "дипломатической почты". Посол России в Аргентине Виктор Коронелли опроверг эти сообщения.

"Это чушь полная, это абсолютно невозможно, потому что технические сотрудники наши к формированию и подготовке к отправке диппочты не имеют и никогда не имели ни малейшего отношения. Поэтому это глупость полная, и спекуляции на эту тему я считаю абсолютно безосновательными", — заявил он РИА Новости.

Он также обратил внимание на сообщения, где говорилось, что наркотики завезли в школу при посольстве. Коронелли подчеркнул, что школьно-жилой комплекс располагается отдельно в полукилометре от дипмисии.

"Туда был завезен наркотик бывшим техническим сотрудником посольства, который, видимо, предполагал вместе со своими подельниками, вместе с руководителем этой преступной банды его переправить в Россию под видом личного багажа либо использовал территорию нашего жилого комплекса как пункт временного хранения для последующей доставки каким-либо другим способом", — сказал посол.

По словам дипломата, российские и аргентинские спецслужбы провели "сложнейшую и долгоиграющую операцию". С российской стороны в ней участвовали сотрудники ФСБ и МВД, с аргентинской – Министерство безопасности и национальная жандармерия.

В результате они пресекли канал поставки крупной партии наркотиков, отметил Коронелли. По его мнению, взаимодействие спецслужб свидетельствует об уровне отношений между Россией и Аргентиной.