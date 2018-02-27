"С точностью до наоборот": в Москве опровергли домыслы о "кокаиновом деле"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В пресс-службе управления делами президента заявили, что самолет специального летного отряда "Россия" не имеет никакого отношения к расследованию "кокаинового дела". Кроме того, российским дипломатам пришлось опровергнуть целую серию домыслов, которые возникли вокруг этой истории.
Так, например, в СМИ появилась информация о том, что на фотографии из уголовного дела запечатлен борт летного спецотряда "Россия".
По словам пресс-секретаря управделами президента Елены Крыловой, эти сведения неверны и "основаны лишь на некой фотографии". Она подтвердила, что самолет действительно выполнял рейс в Аргентину, но лишь доставил туда российскую делегацию.
Известно, что 5 декабря в Аргентине находился с визитом секретарь Совбеза Николай Патрушев. Некоторые СМИ утверждали, что его поездка также была связана с "кокаиновым делом". При этом они ссылались на появившийся в соцсетях пост Максима Миронова, который живет в Аргентине и утверждает, что его дети заочно учатся в школе при посольстве. В частности, Миронов писал, что Патрушев специально прилетал в Аргентину для "разруливания ситуации".
Российское посольство в Буэнос-Айресе опровергло это заявление.
"Пассаж Миронова <…> у тех, кто знаком со сроками планирования визитов государственных деятелей такого уровня, может вызвать только улыбку", — написали дипломаты на странице дипмиссии в Facеbook.
Они пояснили, что подобные поездки согласуются заранее, особенно с учетом того, что в рамках визита Патрушева готовилась его встреча с президентом Аргентины Маурисио Макри.
"С точностью до наоборот"
Дипломаты опровергли и другие домыслы Миронова. В частности, он утверждал, что наркотики обнаружили аргентинские правоохранители, а российское посольство подключилась к расследованию только потом.
Кроме того, дипломаты опровергли утверждения Миронова, что школа при посольстве – режимный объект, который постоянно охраняет ФСБ, поэтому наркотики могли попасть туда только с ведома кого-то из руководителей.
"Представители хозяйственной службы в силу специфики своей работы в любое время могут пройти в складские и технические помещения, расположенные в здании. Кроме того, на время школьных каникул охрана с помещения снималась, что могло значительно упростить злоумышленникам задачу", — отметили в посольстве.
По мнению дипломатов, блогер, известный антироссийской позицией, "в своем фирменном стиле пытается использовать любую возможность для очернения нашей страны". При этом сотрудники дипмисии выразили надежду, что дети Миронова продолжат учиться в российской школе. "Может быть, это компенсирует им изъяны антироссийской атмосферы, царящей в их семье", — резюмировали в ведомстве.
Ход расследования
В конце прошлого года спецслужбам России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства, причем аргентинским правоохранителям сообщили об этом сами дипломаты.
Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в пятьдесят миллионов евро.
Кроме того, Тверской суд Москвы заочно арестовал еще одного фигуранта дела — Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором группы контрабандистов. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола.
Аргентинские СМИ сообщали, что организацией контрабанды занимался некий "мистер К.". По их данным, он живет в Берлине и работает торговым представителем табачной компании Habanos.
Комментарий посла
Некоторые СМИ писали, что партию наркотиков предполагалось вывезти из Буэнос-Айреса под видом российской "дипломатической почты". Посол России в Аргентине Виктор Коронелли опроверг эти сообщения.
"Это чушь полная, это абсолютно невозможно, потому что технические сотрудники наши к формированию и подготовке к отправке диппочты не имеют и никогда не имели ни малейшего отношения. Поэтому это глупость полная, и спекуляции на эту тему я считаю абсолютно безосновательными", — заявил он РИА Новости.
Он также обратил внимание на сообщения, где говорилось, что наркотики завезли в школу при посольстве. Коронелли подчеркнул, что школьно-жилой комплекс располагается отдельно в полукилометре от дипмисии.
По словам дипломата, российские и аргентинские спецслужбы провели "сложнейшую и долгоиграющую операцию". С российской стороны в ней участвовали сотрудники ФСБ и МВД, с аргентинской – Министерство безопасности и национальная жандармерия.
В результате они пресекли канал поставки крупной партии наркотиков, отметил Коронелли. По его мнению, взаимодействие спецслужб свидетельствует об уровне отношений между Россией и Аргентиной.