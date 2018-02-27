Следы убийц словацкого журналиста ведут в Чехию, заявил глава полиции

ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Расследование убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куциака, который писал о связях политиков с преступным миром, ведется в контакте с чешскими коллегами, заявил во вторник на пресс-конференции президент полиции Словакии Тибор Гашпар.
"Мы вступили в контакт с чешскими коллегами. Почему это сделано, не буду сейчас вам говорить, но это дело (убийство журналиста — ред.) самым определенным образом распространяется и на Чешскую республику. Кроме того, мы поддерживаем контакты с Италией", — сказал глава полиции, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
В свою очередь словацкий премьер Роберт Фицо обратился во вторник с призывом к оппозиции не нагнетать ситуацию и не злоупотреблять происшедшей трагедией в политических целях.
"Мне не хотелось верить, что смерть двух молодых людей может быть использована для расширения ненависти и исполнения определенных политических целей. К сожалению, это во вторник произошло", — заявил премьер.