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В мире

Резник на суде в Испании заявил, что у него "нет никаких преступных денег"

19:4127.02.2018
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

МАДРИД, 27 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Владислав Резник в ходе судебных слушаний в Национальном суде Испании опроверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что всю недвижимость на Майорке он приобретал на деньги, заработанные в России, все его доходы задекларированы и у него нет никаких "преступных денег".

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© РИА Новости / Владимир Родионов
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На прошлой неделе в Национальной судебной палате Испании началось рассмотрение дела так называемой "русской мафии" ("операция Тройка"). На скамье подсудимых оказались 18 человек, в основном граждане России, из 27 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении прокуратуры. Остальные – в том числе предполагаемые лидеры ОПГ, по версии прокуратуры занимавшейся в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через создание компаний, связанных с недвижимостью, Геннадий Петров и Александр Малышев – уехали из Испании и не вернулись. На скамье подсудимых – депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин, которые приобретали недвижимость на Майорке.

Резник и Петров

На процессе во вторник Резник заявил, что приобрел дом и судно на Балеарских островах через компании Геннадия Петрова, которого испанская прокуратура обвиняет в отмывании денег через торговлю недвижимостью, однако о его незаконной деятельности он не знает, Петрову не были предъявлены обвинения и в России он не был осужден.

О возможности покупки дома на Майорке Резнику сообщил бизнесмен Илья Трабер, с которым он хорошо знаком. Прилетев на Балеарские острова, он приобрел дом у компании, которая принадлежала Петрову.

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© Paramount Pictures (1971)
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Стоимость дома составила 1,2 миллиона евро, перевод осуществлялся с банковского счета Резника в России. "Перевод 1,2 миллиона делался, как и любые переводы, с личных счетов. Хочу довести это до уважаемого суда. Это задекларированные деньги, с которых уплачены налоги", — заявил депутат, несколько раз повторив в ходе дачи показаний, что все деньги задекларированы в российских налоговых органах, равно как и все сделки задекларированы в соответствующих органах Испании. "Я ни от кого ничего не получал бесплатно и платил из моих личных денег, у меня нет никаких преступных денег", — заявил Резник.

Депутат обратил внимание, что прокуратура одновременно предъявляет ему три взаимоисключающих обвинения. "Я изучил обвинения в мой адрес и был удивлен, что мне предъявляют три взаимоисключающих обвинения. Что я располагаю преступными деньгами, которые я отмывал через сделки с Петровым. Что я отмыл деньги Петрова, приобретя у него имущество. И что это же имущество я получил в виде взятки", — заявил он.

По его словам, с Петровым он познакомился на Майорке. Он знал, что Петров "был акционером Балтийской строительной кампании, что у него сеть магазинов, но в детали не входил". Кроме того, он заявил, что "в России преступным авторитетом может назвать только суд, такого решения в отношения Петрова" Резник не знает. "В отношении Петрова не было решений, что он преступный авторитет или глава преступной группировки", — сказал он. Адвокат Резника представил документы из российской Генпрокуратуры, где говорится, что у нее нет информации, что Геннадий Петров связан с "Малышевской" или "Тамбовской" ОПГ. "Петров сидел в советское время в тюрьме за преступления, которые декриминализированы сейчас. Насколько я знаю, сейчас к нему нет претензий, но детально не изучал этот вопрос. Я у него дом покупал, а не входил с ним в родственные отношения", — сказал Резник.

Страны мира. Испания. Мадрид. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Резник также заявил, что познакомил бывшего министра связи Леонида Реймана с Петровым, поскольку тот был заинтересован в покупке дома на Майорке, но, "к счастью", Рейман недвижимость не купил.

Машины, миллионы и проверки в России

Резник позже приобрел еще два дома на Майорке, однако не через компании, связанные с Петровым, а также два судна (одно через кампанию Antei, вторую у выходца из России Олега Носкова) и три дорогих автомобиля. Однако с регистрацией судов и машин на его имя возникли сложности, поскольку у него не было вида на жительство в Испании. Для того, чтобы решить эту проблему, была приобретена компания Centros Comerciales Antei SL, которая принадлежала Петрову. Позже по рекомендации юристов он перевел эту кампанию во владение британской кампании "Drever Limited". "Это касалось моего имущества на Майорке и в будущем должно было коснуться моего имущества в России", — заявил депутат.

Он подтвердил, что за период с 2002 по 2008 годы его доходы составили более 60 миллионов долларов, и что все доходы задекларированы в налоговых органах. "Доходы задекларированы в налоговых органах в России, как депутат я заполняю специальную декларацию, мои декларации подлежат дополнительному изучению правоохранительными органам, как, впрочем, и все обвинения которые мне предъявлены, изучал следственный департамент МВД. В деле все представлено", — сказал Резник.

Вид на город Альмерия в Испании. Архивное фото
© Flickr / nainenn
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В суде также были представлены записи прослушки телефонных разговоров, которые стали основанием для выдвижения обвинения Резнику. Резник заявил, что это не его голос, а принадлежит другому человеку, и в телефонных разговорах упоминается "Слава" и "Славик", но это не он.

Резник также заявил, что не имел никакого отношения к назначению фигурирующего в списке Игоря Соболевского замглавы Следственного комитета, о чем также идет речь в одном из записанных разговоров, и что записанный голос не его (в 2007 году — начальник Главного управления обеспечения деятельности (ГУОД) СКП РФ, позже замглавы Следственного комитета при Прокуратуре, уволен по собственному желанию в 2009 году). "Я депутат Госдумы, но у меня нет полномочий назначать замглавы следственного комитета. Это абсурдно, я этого не делал и не мог делать", — сказал он.

Резник также заявил, что обвинения, которые представлены ему в Испании послужили основанием для доследственной проверки в России и не были подтверждены. "Расследование проводилось и в отношении моей жены, результат тот же. В материалах дела есть соответствующие документы из МВД", — добавил он.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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q14a17
Наши этих ворюг не арестовывают - хоть испанцы арестуют.
Депутат, скупающий недвижимость и движимость на западе.
Давно пора запретить российским политикам иметь имущество и счета где-то, кроме России.
20:00
27.02.2018
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