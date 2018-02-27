Рогозин рассказал, от чего зависит стабильность на Ближнем Востоке

Дмитрий Рогозин на пленарном заседании российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Москве. 27 февраля 2018

Дмитрий Рогозин на пленарном заседании российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Москве. 27 февраля 2018

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. От восстановления экономики Ирака зависит стабильность стран региона, в том числе Сирии, заявил журналистам по итогам межправительственной комиссии РФ и Ирака ее сопредседатель вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

По его словам, ситуация в Ираке заметно изменилась в лучшую сторону с точки зрения восстановления контроля Багдада над территорией страны.

"И это крайне важно для нас, потому что Ирак является ключевым государством для региона, во многом от его стабильности и процветания зависит стабильность стран-соседей, в том числе Сирии. Это как такие взаимосвязанные сосуды, и поэтому мы понимаем, что никакие военные результаты не могут обеспечить полную победу… потому что военные действия, борьба с террористами, экстремистами должны сопровождаться восстановлением экономики страны", — сказал Рогозин.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади оценил в 100 миллиардов долларов потери страны в войне против террористической группировки "Исламское государство"*.

*Запрещенная в России террористическая организация