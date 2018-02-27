Мафиози в Словакии: СМИ рассказали о расследовании погибшего журналиста

ПРАГА, 27 фев — РИА Новости. Убитый в конце минувшей недели в Словакии журналист Ян Куциак в последнее время расследовал связи местных политиков с представителями итальянской мафиозной группировки 'Ndrangheta в республике, в частности, отношения с ними нынешнего главного советника премьера Роберта Фицо Марии Трошковой, сообщила во вторник на своем сайте братиславская газета Sme.
Застрелен вместе с невестой
В минувший понедельник президент словацкой полиции Тибор Гашпар сообщил, что в селе Велка Мача в районе Галанта неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела 27-летнего Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По словам Гашпара, убийство произошло в период с четверга по воскресенье.
В течение последних трех лет Куциак вел активное журналистское расследование финансовых афер, связанных с людьми, которые вращаются вокруг известных политиков.
"По нашей информации, Куциак в последние месяцы занимался расследованием деятельности людей, близких к представителям итальянской мафиозной группировки 'Ndrangheta в Словакии, в частности, отношений с ними нынешнего главного советника премьера Фицо Марии Трошковой", — написало издание.
По данным газеты, группировка 'Ndrangheta занимает ведущее место в итальянских мафиозных структурах, в ее сферу интересов входит продажа оружия, изготовление фальшивых товаров и валюты, "крышевание" предпринимателей и другие виды незаконной деятельности. Европол относит группировку к числу самых богатых и сильных преступных организаций в мире.
Подозрительный бизнес
Трошкова в 2011-2012 года была совладельцем словацкой фирмы GIA Management, которую создала вместе с Антонином Вадалой, итальянцем по происхождению. Мужчина с подобным именем и точно с такой же датой рождения числится в ордере на арест, выданном итальянской полицией.
После того, как Вадала в 2015 году покинул фирму GIA Management, ее владельцем стал другой итальянец — Пьетро Катроппа. Сотрудником еще одной фирмы Катроппы, Prodest, ранее был экс-депутат от руководимой премьером партии "Курс — социальная демократия", а ныне секретарь Cовета безопасности Словакии Вилиам Ясань, сообщает газета Sme.
По данным газеты, Словацкая информационная служба (контрразведка) в течение шести месяцев прошлого года с разрешения суда прослушивала разговоры сотрудников фирмы Prodest, однако о причинах этого контрразведчики отказались сообщить журналистам.
Мафиози на востоке Словакии
Канадский журналист Том Никольсон, давно уже живущий в республике, сообщил братиславскому изданию Denník N, что Куциак рассказывал ему о том, что работает над сбором материалов о представителях итальянских мафиозных структур, действующих в восточной части Словакии и занимающихся, в частности, незаконным получением финансовых субсидий из еврофондов.
По словам Никольсона, итальянцы занимаются теневой деятельностью в восточных словацких городах Михаловце и Требишов с середины 1990-х годов. "Думаю, что они за это время сумели наладить необходимые контакты в политических и финансовых кругах, чтобы успешно участвовать в распределении получаемых средств из еврофондов", — сказал канадский журналист.
"Материал, подготовленный об этом Куциаком, мог нанести непоправимый урон деятельности этой группировки", — подчеркнул он.
Будет ли публикация
Главный редактор портала Aktuality.sk, публиковавшего материалы расследования Коциака, Петер Барды, заявил во вторник, что статья, над которой в последнее время работал убитый журналист, будет в ближайшее время обязательно опубликована.
Стреляли профессионалы
Как заявил РИА Новости известный словацкий публицист и эксперт по странам Восточной Европы Борис Латта, Куциака, судя по всему, убили профессионалы.
"Судя по почерку убийц — это сделали профессионалы, а не какой-то ревнивец на бытовой почве, как предположили некоторые. И Куциак, и его невеста были смертельно поражены с первого выстрела. К тому же рядом с телом журналиста были аккуратно выложены несколько полных патронов, что является известным в республике с "диких" 1990-х лет "посланием-предупреждением" живым, что не надо вести себя, как убитый, иначе сами понимаете что…", — сказал Латта.
Прокурор обещает преступникам "ад"
В свою очередь, генпрокурор республики Яромир Чижнар заявил в понедельник на пресс-конференции, что в случае, если подтвердится версия о том, что Куциак был убит в связи со своей журналистской деятельностью, он готов для преступников "устроить в Словакии ад".