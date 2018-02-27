Мафиози в Словакии: СМИ рассказали о расследовании погибшего журналиста

ПРАГА, 27 фев — РИА Новости. Убитый в конце минувшей недели в Словакии журналист Ян Куциак в последнее время расследовал связи местных политиков с представителями итальянской мафиозной группировки 'Ndrangheta в республике, в частности, отношения с ними нынешнего главного советника премьера Роберта Фицо Марии Трошковой, сообщила во вторник на своем сайте братиславская газета Sme.

Застрелен вместе с невестой

В минувший понедельник президент словацкой полиции Тибор Гашпар сообщил, что в селе Велка Мача в районе Галанта неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела 27-летнего Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По словам Гашпара, убийство произошло в период с четверга по воскресенье.

В течение последних трех лет Куциак вел активное журналистское расследование финансовых афер, связанных с людьми, которые вращаются вокруг известных политиков.

"По нашей информации, Куциак в последние месяцы занимался расследованием деятельности людей, близких к представителям итальянской мафиозной группировки 'Ndrangheta в Словакии, в частности, отношений с ними нынешнего главного советника премьера Фицо Марии Трошковой", — написало издание.

По данным газеты, группировка 'Ndrangheta занимает ведущее место в итальянских мафиозных структурах, в ее сферу интересов входит продажа оружия, изготовление фальшивых товаров и валюты, "крышевание" предпринимателей и другие виды незаконной деятельности. Европол относит группировку к числу самых богатых и сильных преступных организаций в мире.

Подозрительный бизнес

Трошкова в 2011-2012 года была совладельцем словацкой фирмы GIA Management, которую создала вместе с Антонином Вадалой, итальянцем по происхождению. Мужчина с подобным именем и точно с такой же датой рождения числится в ордере на арест, выданном итальянской полицией.

Согласно документу одного из итальянских судов, представители группировки 'Ndrangheta обращались к нему за помощью при переправке товаров. Кроме того, итальянская полиция перехватывала телефонные разговоры между Вадалом и Франческо Зиндатом, который являлся одним из региональных лидеров 'Ndrangheta, а сейчас находится в заключении.

После того, как Вадала в 2015 году покинул фирму GIA Management, ее владельцем стал другой итальянец — Пьетро Катроппа. Сотрудником еще одной фирмы Катроппы, Prodest, ранее был экс-депутат от руководимой премьером партии "Курс — социальная демократия", а ныне секретарь Cовета безопасности Словакии Вилиам Ясань, сообщает газета Sme.

По данным газеты, Словацкая информационная служба (контрразведка) в течение шести месяцев прошлого года с разрешения суда прослушивала разговоры сотрудников фирмы Prodest, однако о причинах этого контрразведчики отказались сообщить журналистам.

Мафиози на востоке Словакии

Канадский журналист Том Никольсон, давно уже живущий в республике, сообщил братиславскому изданию Denník N, что Куциак рассказывал ему о том, что работает над сбором материалов о представителях итальянских мафиозных структур, действующих в восточной части Словакии и занимающихся, в частности, незаконным получением финансовых субсидий из еврофондов.

По словам Никольсона, итальянцы занимаются теневой деятельностью в восточных словацких городах Михаловце и Требишов с середины 1990-х годов. "Думаю, что они за это время сумели наладить необходимые контакты в политических и финансовых кругах, чтобы успешно участвовать в распределении получаемых средств из еврофондов", — сказал канадский журналист.

"Материал, подготовленный об этом Куциаком, мог нанести непоправимый урон деятельности этой группировки", — подчеркнул он.

Будет ли публикация

Бывший сотрудник братиславского журнала Plus 7 dní Иван Мего рассказал журналистам, что он ранее занимался сбором документов о представителях группировки 'Ndrangheta в Словакии и их связями с местными политиками. Однако после того, как его редакция отказалась опубликовать материал на данную тему, передал собранное досье Яну Коциаку.

Главный редактор портала Aktuality.sk, публиковавшего материалы расследования Коциака, Петер Барды, заявил во вторник, что статья, над которой в последнее время работал убитый журналист, будет в ближайшее время обязательно опубликована.

Стреляли профессионалы

Как заявил РИА Новости известный словацкий публицист и эксперт по странам Восточной Европы Борис Латта, Куциака, судя по всему, убили профессионалы.

"Судя по почерку убийц — это сделали профессионалы, а не какой-то ревнивец на бытовой почве, как предположили некоторые. И Куциак, и его невеста были смертельно поражены с первого выстрела. К тому же рядом с телом журналиста были аккуратно выложены несколько полных патронов, что является известным в республике с "диких" 1990-х лет "посланием-предупреждением" живым, что не надо вести себя, как убитый, иначе сами понимаете что…", — сказал Латта.

Прокурор обещает преступникам "ад"

В свою очередь, генпрокурор республики Яромир Чижнар заявил в понедельник на пресс-конференции, что в случае, если подтвердится версия о том, что Куциак был убит в связи со своей журналистской деятельностью, он готов для преступников "устроить в Словакии ад".