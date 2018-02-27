МИД опроверг сообщения о связи гибели дипломата с "кокаиновым делом"

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. МИД РФ опроверг информацию СМИ о связи гибели сотрудника латиноамериканского департамента Петра Польшикова с делом о наркотиках из Аргентины, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. В свою очередь ФСБ сообщало о задержании партии в 362 килограмма наркотиков. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Как заявили в во внешнеполитическом ведомстве, несмотря на официальные заявления МИД России, ФСБ России и посольства России в Буэнос-Айресе о завершении совместной операции правоохранительных органов по пресечению канала наркотрафика, в организацию которого оказался вовлеченным и бывший технический сотрудник посольства России в Аргентине, в ряде СМИ и социальных сетях продолжается распространение двусмысленных и откровенно лживых публикаций.

"К сожалению, в этой информационной бойне не щадят даже тех, кого с нами больше нет. "Связь с наркокартелями бывшего сотрудника Латиноамериканского департамента МИД России, ныне покойного Петра Польшикова". Подтверждена его трагическая гибель в результате несчастного случая, не связанного со служебной деятельностью", — говорится в сообщении МИД РФ. Польшиков был найден мертвым в своей квартире в Москве в декабре 2016 года.