Британский МИД избавится от пластиковой посуды

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Британский МИД планирует к концу года отказаться от использования и закупок напитков в одноразовой пластиковой таре, к 2020 году, как ожидается, все подразделения министерства в мире перестанут делать такие закупки, сообщает во вторник пресс-служба министерства.

Это первое британское министерство, которое приняло такое решение в целях защиты окружающей среды.

"В последние недели МИД уже избавил собственную столовую для служащих от всех пластиковых стаканов, посуды, столовых приборов, соломинок и одноразовых порций приправ в саше, теперь он предлагает многоразовую или био-альтернативу", — сказано в поступившем в РИА Новости сообщении. Ведомство планирует ввести для сотрудников так называемый "налог" на одноразовую посуду – от 10 до 50 пенсов – чтобы стимулировать людей пользоваться собственными кружками вместо стаканов из пластика.

"Миру пришло время действительно проснуться и осознать вред, который наносится окружающей среде, в особенности колоссальным объемом пластика, который сбрасывается в наши океаны", — заявил глава МИД Борис Джонсон, его цитирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 2009-2010 года МИД в Великобритании сократил объемы мусора на 45%, потребление бумаги на 42% и воды – на 12,9 миллиона литров. Реформы проводятся в соответствии с правительственным планом по защите природы, принятым в прошлом месяце и рассчитанным на 25 лет.