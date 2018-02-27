В Ираке внимательно изучают возможность закупки ЗРК у России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Багдад внимательно изучает возможность закупки зенитно-ракетных комплексов у России, заявил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.
"В данный момент данный вопрос изучается самым внимательным образом. И по итогам его изучения будут приняты самые необходимые решения, направленные на укрепление Ирака", — сказал аль-Джаафари на заседании российско-иракской межправительственной комиссии.
По словам министра, во время войны с терроризмом Ирак понес значительные потери. "И сегодня мы готовы на любые меры, чтобы обеспечить нашу безопасность в будущем", — подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади оценил в 100 миллиардов долларов потери страны в войне против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).