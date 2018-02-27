Суд в Киеве отказался отстранить от должности мэра Одессы

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева отказался отстранить от должности мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении средств из местного бюджета, передает агентство УНН.

Ранее Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Позднее Соломенский районный суд Киева отпустил Труханова под поручительство депутатов Верховной рады. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины направила в суд ходатайство об отстранении Труханова от должности.

"Суд постановил: ходатайство старшего детектива САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры — ред.) о отстранении от должности Труханова Геннадия Леонидовича оставить без удовлетворения", — цитирует УНН постановление суда.

По сообщению агентства, постановление может быть обжаловано в течение пяти дней в Апелляционном суде Киева. Полный текст документа будет объявлен 3 марта в 18.00 мск.

По данным Национального антикоррупционного бюро, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.