Суд в Киеве отказался отстранить от должности мэра Одессы

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева отказался отстранить от должности мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении средств из местного бюджета, передает агентство УНН.
Ранее Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Позднее Соломенский районный суд Киева отпустил Труханова под поручительство депутатов Верховной рады. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины направила в суд ходатайство об отстранении Труханова от должности.
"Суд постановил: ходатайство старшего детектива САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры — ред.) о отстранении от должности Труханова Геннадия Леонидовича оставить без удовлетворения", — цитирует УНН постановление суда.
По сообщению агентства, постановление может быть обжаловано в течение пяти дней в Апелляционном суде Киева. Полный текст документа будет объявлен 3 марта в 18.00 мск.