Российское посольство будет наблюдать за выборами в парламент Италии

Мужчина проходит мимо доски с логотипами партий, зарегистрированных в преддверии выборов в Италии. 20 января 2018 года

Мужчина проходит мимо доски с логотипами партий, зарегистрированных в преддверии выборов в Италии. 20 января 2018 года

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Представители посольства России в Италии будут осуществлять наблюдение за выборами в национальный парламент, которые состоятся 4 марта, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

"Наше посольство в Итальянской Республике и посол Сергей Разов получили все инструкции, и в рамках осуществления своих функций на базе Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года они будут осуществлять наблюдение и, соответственно, проинформируют нас", — сказал Лихачев в ответ на вопрос о том, будут ли представители ЦИК наблюдать за ходом предстоящих в Италии парламентских выборов.