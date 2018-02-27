Пушков назвал решение ЕСПЧ оправдать украинскую "актвистку" аморальным

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал омерзительным и аморальным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Киев должен выплатить гражданке Украины Анне Синьковой, жарившей яичницу на вечном огне, 4 тысячи евро.

"ЕСПЧ оправдал украинскую "активистку", сделавшую себе яичницу на вечном огне в 2010 в Киеве. Объявили это ее правом на самовыражение. Так утверждают фальшивые права и "новые" псевдоценности, оскорбляя память погибших в схватке против Гитлера. Аморально. Омерзительно", — написал он в Twitter.

Синькова, которая тогда являлась активисткой объединения "Братство святого Луки", в конце 2010 года поджарила яичницу на вечном огне в Киеве. В 2011 году она была арестована после того, как в интернете появился видеоролик акции. Следствие предъявило Синьковой обвинение по статье 297 УК Украины (надругательство над могилой). Затем Печерский районный суд Киева приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.

Во вторник ЕСПЧ признал, что были нарушены права Синьковой при аресте и задержании, и постановил выплатить ей компенсацию в 4 тысячи евро за моральный ущерб. При этом ЕСПЧ согласился с выводами украинского суда в оценке действий Синьковой и не нашел фактов неправильного применения местного законодательства.