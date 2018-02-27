МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате компенсации гражданке Украины, жарившей яичницу на Вечном огне в Киеве, можно расценивать как навязывание легитимизации новых преступлений против мира и человечности, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее во вторник Европейский суд по правам человека постановил, что власти Украины должны выплатить гражданке страны Анне Синьковой, в 2010 году пожарившей яичницу на Вечном огне в Киеве, 4 тысячи евро за моральный ущерб.

"Решение ЕСПЧ — это попытки узаконить свободу на осквернение тех, кто ценой жизни подарил Европе и всему миру жизнь и свободу. Данный прецедент можно расценивать как навязывание легитимизации новых преступлений против мира и человечности", — заявила Яровая, слова которой приводит её пресс-служба.

По словам Яровой, вердикт ЕСПЧ сам является осквернением прав миллионов людей по всему миру, для которых священной является благодарность тем, кто погиб, сражаясь с фашизмом, и память о них. "Так как свобода в демократическом и правовом понимании – это уважение святынь и исполнение законов", — считает вице-спикер.

По её мнению, в ЕСПЧ открыто пренебрегли нормами международного права, в том числе, положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Согласно Конвенции осуществление права свободно выражать своё мнение налагает обязанности и ответственность, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах защиты, в том числе общественного порядка. Принятое ЕСПЧ решение противоречит также всем международным документам ООН", — подчеркнула депутат.

В 2011 году Синькова была арестована после того, как в интернете появился видеоролик акции. Следствие предъявило Синьковой обвинение по статье 297 УК Украины (надругательство над могилой). Затем Печерский районный суд Киева приговорил ее к трем годам лишения свободы условно. В постановлении ЕСПЧ, размещенном на сайте суда во вторник, говорится, что ЕСПЧ согласен с выводами украинского суда в их оценке действий Синьковой, и указывается на отсутствие фактов неправильного применения судом местного законодательства.