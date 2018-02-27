МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате компенсации гражданке Украины, жарившей яичницу на Вечном огне в Киеве, можно расценивать как навязывание легитимизации новых преступлений против мира и человечности, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Решение ЕСПЧ — это попытки узаконить свободу на осквернение тех, кто ценой жизни подарил Европе и всему миру жизнь и свободу. Данный прецедент можно расценивать как навязывание легитимизации новых преступлений против мира и человечности", — заявила Яровая, слова которой приводит её пресс-служба.
По словам Яровой, вердикт ЕСПЧ сам является осквернением прав миллионов людей по всему миру, для которых священной является благодарность тем, кто погиб, сражаясь с фашизмом, и память о них. "Так как свобода в демократическом и правовом понимании – это уважение святынь и исполнение законов", — считает вице-спикер.
В 2011 году Синькова была арестована после того, как в интернете появился видеоролик акции. Следствие предъявило Синьковой обвинение по статье 297 УК Украины (надругательство над могилой). Затем Печерский районный суд Киева приговорил ее к трем годам лишения свободы условно. В постановлении ЕСПЧ, размещенном на сайте суда во вторник, говорится, что ЕСПЧ согласен с выводами украинского суда в их оценке действий Синьковой, и указывается на отсутствие фактов неправильного применения судом местного законодательства.