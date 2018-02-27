КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Восемь человек пострадали во время столкновений митингующих с украинскими силовиками у здания Верховной рады Украины, сообщает во вторник движение "Освобождение", которое является организатором митинга.

Во вторник между сотрудниками полиции, Нацгвардии и сторонниками "Движения новых сил", лидером которой является экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, произошли столкновения. Саакашвили заявил, что ни он, ни его сторонники не причастны к произошедшему. По данным СМИ, митингующие бросали в сторону полицейских взрывпакеты, камни, а также принесли шины и пытались их поджечь. Силовики силой оттеснили митингующих, 13 силовиков пострадали, девять митингующих были задержаны.

"Кроме шестерых задержанных, в ходе столкновения со спецназовцами еще восемь активистов получили телесные повреждения. У двух из них врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, их забрали в больницу", — сообщает движение на своей странице в Facebook.