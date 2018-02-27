МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Европейский суд по правам человека постановил, что власти Украины должны выплатить Анне Синьковой четыре тысячи евро, хотя счел выводы суда по делу об осквернении мемориала Вечного огня в Киеве правомочными.

В конце 2010 года Синькова и еще несколько активистов объединения "Братство святого Луки" поджарили яичницу и сосиски на Вечном огне в киевском парке Славы. Таким образом они якобы протестовали против расхода газа. После того как в Сети появился видеоролик с акцией, Синькову арестовали. Печерский районный суд Киева признал ее виновной в надругательстве над могилой и приговорил к трем годам условно.

Европейский суд единогласно признал, что были нарушены права Синьковой при аресте и задержании, и постановил выплатить ей компенсацию в четыре тысячи евро за моральный ущерб.

При этом ЕСПЧ согласился с выводами украинского суда в оценке действий Синьковой и не нашел фактов неправильного применения местного законодательства.

"Поведение истца имеет все основания быть расцененным как презрительное и нарушающее нормы почитания мемориала. Было подчеркнуто, что у истца есть много возможностей выразить свое отношение и взгляды, например участвовать в акциях протеста против политики государства по использованию природного газа, не нарушая при этом законов и не оскорбляя память погибших солдат и ветеранов, чьи права следует защищать", — говорится в пресс-релизе.