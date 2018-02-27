Посол Ирака опроверг сообщения о проходящих в Москве переговорах по С-400

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади опроверг сообщения о проходящих сейчас в Москве переговорах по ракетным системам С-400, но не исключил их в случае принятия Багдадом решения о покупке ЗРС.

Саудовская газета Okaz сообщила во вторник со ссылкой на "иракские источники", что Багдад якобы заключит сделку с РФ по покупке систем С-400, несмотря на предостережение США.

"Сейчас в Москве нет делегации для покупки С-400. Когда правительство Ирака решит закупить С-400, конечно, об этом объявят и будут вестись обсуждения между двумя государствами", — сказал дипломат РИА Новости во вторник.

"Согласно некоторым сообщениям в СМИ, сейчас в Москве находится иракская военная делегация для покупки С-400. Но это не так, такой делегации нет", — добавил собеседник агентства.