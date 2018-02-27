Британца приговорили к трем годам заключения за экстремизм в интернете

ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Центральный лондонский уголовный суд Олд Бейли во вторник приговорил 50-летнего Гэри Стейплса к трем годам заключения за подстрекательство к терроризму и распространение экстремистских материалов, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сообщается, что расследование велось с августа 2016 года, тогда Стейплс регулярно через аккаунты в соцсетях Google+ и YouTube распространял многочисленные исламистские материалы и видеозаписи.
Аккаунты велись под псевдонимами, но следствие установило, что они принадлежали обвиняемому. Мужчину арестовали в ноябре того же года, изъяли многочисленные средства связи, фото и видео.
Сам Стейплс утверждал, что публикации в аккаунтах делали его два "друга", с которыми он познакомился в мечети и у которых был доступ к его аккаунтам, однако назвать имен и контактных данных друзей он не смог.