Британца приговорили к трем годам заключения за экстремизм в интернете

ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Центральный лондонский уголовный суд Олд Бейли во вторник приговорил 50-летнего Гэри Стейплса к трем годам заключения за подстрекательство к терроризму и распространение экстремистских материалов, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Стейплса признали виновным в среду, 24 января после двухнедельных судебных слушаний в Олд Бейли, приговор был вынесен в том же суде", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в РИА Новости.

Сообщается, что расследование велось с августа 2016 года, тогда Стейплс регулярно через аккаунты в соцсетях Google+ и YouTube распространял многочисленные исламистские материалы и видеозаписи.

Аккаунты велись под псевдонимами, но следствие установило, что они принадлежали обвиняемому. Мужчину арестовали в ноябре того же года, изъяли многочисленные средства связи, фото и видео.

Сам Стейплс утверждал, что публикации в аккаунтах делали его два "друга", с которыми он познакомился в мечети и у которых был доступ к его аккаунтам, однако назвать имен и контактных данных друзей он не смог.