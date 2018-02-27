Задержание "секс-гуру" в Таиланде может затянуться, считает юрист

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Задержанный в Таиланде "секс-гуру" Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его "ученица" Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) могут провести в заключении до суда неопределенное время из-за коррумпированности местной правоохранительной системы и возможности влиять на нее извне, считает адвокат Александр Карабанов.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры. Суд Усть-Лабинска 1 марта вызовет на досудебную беседу все стороны по иску о защите чести бизнесмена.

Также источник РИА Новости в полиции таиландского курортного Паттайя сообщил, что Кириллову и Вашукевич отказано в освобождении под залог, как и еще восьмерым людям, задержанным за проведение нелегального "секс-тренинга". Теперь вопрос о залоге может решить только суд.

"Азия в принципе достаточно коррумпирована и при наличии адвокатов — у нас были опыты в Камбодже, когда мы нанимали местных очень авторитетных адвокатов и через них можно было решить практически любой вопрос. Теоретически это возможно, что ситуацию (с задержанием Лесли — ред.) из Москвы можно было пролоббировать", — сказал Карабанов, защищавший бизнесмена Сергея Полонского, который провел более 3 месяцев в тюрьме Камбоджи в 2013 году.

По мнению защитника, заключение Кириллова и Вашукевич может продолжаться неопределенно долго. "Голову можно долго морочить при наличии серьезного материального и административного ресурса", — уверен эксперт.

Также Карабанов допустил, что проблемы "пикап-гуру" могли быть вызваны не нелегальной работой, поскольку "в Таиланде лояльное отношение к секс-индустрии и всему с этим связанному", а оборотом запрещенных веществ. "Единственное, за что в Таиланде можно действительно жестко "огрести", это только за наркотики. И я предполагаю, что все эти секс-практики, которые Лесли делал, могли быть с использованием каких-либо психотропных препаратов, и скорее всего, его задержание связано с этим, нежели с тем, что они там, предположим, незаконно работали", — сказал адвокат. В то же время, никаких официальных сообщений о том, что задержание Кириллова связано с наркотиками, не было.

Все десять арестованных, среди которых восемь россиян, одна гражданка Белоруссии и один гражданин Латвии, обвиняются в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, так как проводили в качестве инструкторов нелегальный тренинг, за который брали с его участников деньги. По закону им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф в размере до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список, обозначающий запрет въезда в Таиланд на десять лет.