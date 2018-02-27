МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Сербии Александр Вучич выразили готовность совместно работать над решением косовского вопроса.

Вучич в ходе пресс-конференции в Берлине по итогам встречи с Меркель заявил, что одним из препятствий для вступления Сербии в ЕС являются отношения между Белградом и Приштиной.

"Мы с госпожой Меркель обсудили, что может и должно быть сделано, и мы будем над этим работать", — заявил он. Вучич подчеркнул, что Сербия готова к компромиссному решению по вопросу Косово.

"Что касается Косово…, мы находимся в процессе обсуждения того, что желательно сделать и что стоит сделать, при этом инициатива исходит от Сербии… Однако я воздержалась бы от того, чтобы давать рекомендации, тем более публично", — сказала Меркель.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что переговоры Сербии и самопровозглашенного Косово о нормализации отношений могут привести к результатам до конца полномочий нынешнего состава Еврокомиссии, то есть до конца 2019 года.

Вучич в начале 2018 года выразил готовность продолжить переговоры с косовско-албанскими властями и прийти к юридически обязывающему соглашению о нормализации отношений, согласно требованиям ЕС, если такое решение примет сербский народ.

Однако президент Сербии выступил против безоговорочного признания провозглашенной в одностороннем порядке руководством в Приштине 17 февраля 2008 года независимости Косово.

Официальный Белград, не признающий косовский суверенитет, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.