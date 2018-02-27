Украина возобновила импорт газа из Евросоюза

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. "Нафтогаз" на период холодов возобновил импорт газа из Евросоюза, сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Да, возобновили импорт из Словакии и немного из Венгрии", — цитирует Витренко агентство УНИАН

По его словам, компания импортирует 12 миллионов кубометров топлива в сутки. Витренко заверил, что поставки не повлияют на цены "Нафтогаза" для промышленности на март этого года.

"Нафтогаз" прекратил поставки газа из ЕС с февраля. Накануне в компании заявили, что оставшегося газа в украинских подземных хранилищах (10,4 миллиарда кубометров) хватит до конца отопительного сезона, несмотря на сильные морозы.

По данным Укргидрометцентра, в последние дни февраля Украину ждет сильное похолодание и снег.

С ноября 2015 года Украина прекратила покупать газ у России, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого года обязал Киев закупать не менее четырех миллиардов кубометров российского газа в год.