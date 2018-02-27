Посол США снова призвал Косово признать границу с Черногорией

БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Посол США в самопровозглашенной республике Косово Грег Делави настоятельно призвал местный парламент ратифицировать соглашение о линии госграницы с Черногорией 2015 года накануне голосования в среду.
"Пришло крайнее время для этого. Ратификация соглашения 80 голосами необходима, чтобы обеспечить свободное перемещение всех граждан Косово… Выражусь ясно – это голос за будущее Косово в Европе и ваша возможность путешествовать", — написал американский дипломат на Twitter.
Президент Черногории Филип Вуянович и глава Косово Хашим Тачи 16 февраля подписали совместное заявление с призывом к парламенту в Приштине ратифицировать соглашение о госгранице. Документ предполагает, что после ратификации будет сформирована совместная рабочая группа по разметке линии границы. Таким образом, власти Черногории выразили готовность пересмотреть и скорректировать линию госграницы, хотя ранее не допускали такой возможности.
Двухлетние попытки косовского парламента утвердить соглашение, подписанное сторонами 26 августа 2015 года, многократно приводили к инцидентам, распылению несогласными депутатами слезоточивого газа в зале заседаний и беспорядкам на улицах Приштины. Противники документа в Косово утверждают, что Черногория присвоила 8 тысяч гектаров территории соседей. При этом Черногория вошла в число первых 50 государств, признавших независимость Косово от Сербии, провозглашенную в одностороннем порядке 17 февраля 2008 года албанскими властями в Приштине.