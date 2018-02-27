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Посол США снова призвал Косово признать границу с Черногорией

15:4927.02.2018
(обновлено: 15:50 27.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид города Приштина. Архивное фотоВид города Приштина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Посол США в самопровозглашенной республике Косово Грег Делави настоятельно призвал местный парламент ратифицировать соглашение о линии госграницы с Черногорией 2015 года накануне голосования в среду.

Вид на столицу Косово - Приштину. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вице-премьер Косово призвал к референдуму о границе с Черногорией
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово на прошедшей неделе не смогли набрать большинство голосов для ратификации соглашения 2015 года о госгранице с Черногорией, чего от них требуют ЕС и США. Оппозиционные Демократический союз Косово и радикальное движение "Самоопределение" со своими 59 мандатами из 120 выступили против ратификации, которую продвигает правящая коалиция премьера Рамуша Харадиная. Новое заседание было назначено на среду 28 февраля.

"Пришло крайнее время для этого. Ратификация соглашения 80 голосами необходима, чтобы обеспечить свободное перемещение всех граждан Косово… Выражусь ясно – это голос за будущее Косово в Европе и ваша возможность путешествовать", — написал американский дипломат на Twitter.

Президент Черногории Филип Вуянович и глава Косово Хашим Тачи 16 февраля подписали совместное заявление с призывом к парламенту в Приштине ратифицировать соглашение о госгранице. Документ предполагает, что после ратификации будет сформирована совместная рабочая группа по разметке линии границы. Таким образом, власти Черногории выразили готовность пересмотреть и скорректировать линию госграницы, хотя ранее не допускали такой возможности.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер Черногории отложил визит в Косово
Ранее премьер Черногории Душко Маркович в ходе визита в самопровозглашенную республику указал на особые отношения Подгорицы и Приштины и выразил уверенность, что затянувшийся вопрос о границе между ними будет решен согласно требованиям ЕС, о необходимости решения этой проблемы также заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Официальный Брюссель многократно указывал, что ратификация соглашения является обязательным условием для либерализации визового режима с Косово.

Двухлетние попытки косовского парламента утвердить соглашение, подписанное сторонами 26 августа 2015 года, многократно приводили к инцидентам, распылению несогласными депутатами слезоточивого газа в зале заседаний и беспорядкам на улицах Приштины. Противники документа в Косово утверждают, что Черногория присвоила 8 тысяч гектаров территории соседей. При этом Черногория вошла в число первых 50 государств, признавших независимость Косово от Сербии, провозглашенную в одностороннем порядке 17 февраля 2008 года албанскими властями в Приштине.

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