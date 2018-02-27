Число силовиков, пострадавших при потасовке у здания Рады, возросло до 14

Сотрудники полиции и сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве, Украина. 27 февраля 2018

Сотрудники полиции и сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве, Украина. 27 февраля 2018

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Четырнадцать силовиков пострадали в ходе потасовки у здания Верховной рады в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Во вторник у здания украинского парламента произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка, организованного "Движением новых сил", лидером которого является экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал о 13 пострадавших силовиках.

"В настоящее время установлено, что в результате событий возле Верховной рады пострадали 14 полицейских. У пострадавших травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.