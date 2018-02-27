Турция осудила освобождение в Чехии бывшего лидера сирийских курдов

АНКАРА, 27 фев — РИА Новости. Анкара осуждает освобождение чешским судом бывшего лидера сирийских курдов Салиха Муслима, это решение противоречит международному праву и повлияет на турецко-чешские отношения, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Бывший сопредседатель сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD) Салих Муслим был задержан в воскресенье в Чехии по линии Интерпола по запросу Анкары. В Турции он подозревается в сотрудничестве с террористами. Анкара добивается его экстрадиции, однако городской суд Праги принял во вторник решение об освобождении бывшего курдского партийного лидера. Как сообщила РИА Новости представитель суда Маркета Пуци, Муслим выпущен на свободу с условием, что он не будет избегать дальнейших заседаний суда в процессе по его делу и не покинет территорию стран ЕС.

"Это решение противоречит международному праву и является поддержкой террористической организации. Конечно, оно повлияет на наши отношения с Чехией. Это террорист, который причастен к гибели многих людей, в том числе и наших граждан. Это неправильное решение, оно политически мотивировано, мы считаем его неприемлемым", — заявил Боздаг журналистам.

По его словам, решение суда Праги не стало для Анкары сюрпризом. "У нас есть соглашения с Чехией и с ЕС по выдаче разыскиваемых преступников.. Юридическая основа есть, но ее применения нет", — добавил вице-премьер.

На освобождение Муслима также отреагировал МИД Турции. "PYD является ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией в ЕС, членом которого является Чехия. Решение суда Праги об освобождении Муслима говорит о том, что суд не прислушался к боли семей десятков погибших в терактах. Это пример того, насколько неискренни и неубедительны заявления Чехии о борьбе с терроризмом", — говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

МВД Турции в начале этого месяца включило Салиха Муслима в список особо опасных преступников. Он обвиняется в попытке посягательства на целостность и единство Турции, а также в ряде других тяжелых преступлений. За помощь в поимке Муслима ведомство объявило денежную награду в размере около 1 миллиона долларов.

Партия "Демократический союз" считается одним из ответвлений запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Последнюю в качестве террористической организации рассматривают также США и Евросоюз. Муслим покинул пост сопредседателя "Демсоюза" в минувшем году, но сохранил в нем большое влияние.